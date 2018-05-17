驻日美军又出事了！台媒：日本警方指控一名美国水兵运毒

台媒称，日本警方指控一名24岁的美国水兵走私毒品进入日本，这名水兵在“里根”号航母上服役。
据台湾中时电子报5月16日报道称，日本神奈川县警方称，一名美国水兵违反了日本的违禁药物管制法，企图在日本国内走私非法药物，他们在5月14日已向检察官提出相关文件，不过日本警方没有说明水兵的姓名，也没有披露其他案件细节。
报道称，横须贺美国海军基地发言人表示，美国海军和犯罪调查局将会与日方一同合作调查该起事件。奥唐奈说：“美国海军非常重视军纪，对于任何贩毒、吸毒都是零容忍政策”
不过该名发言人以调查不公开为由，拒绝提供进一步的细节。
报道称，这起事件从今年2月份就开始调查，而且已有至少12名相关人物。在该起事件所说的非法药物以迷幻药（LSD）和摇头丸为主。据报道，调查人员正在确认销售管道是否与日本公民有关。
日本共同社和朝日新闻社报道称，“里根”号的水兵是通过国际邮件，将18克的毒品从加拿大寄送到日本，横滨海关在该水兵的公寓也查到了毒品。而该名水兵在警方搜查公寓时，全程中保持沉默。
报道称，为了尊重美国立场，日本警方决定不逮捕水兵，目前嫌疑人也没有受到美军方面拘留，不过他不能离开横须贺海军基地。
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