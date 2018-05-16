意利咖啡罐因开盖爆炸隐患被召回 覆盖整个北美市场

美媒称，不久前，美国消费产品安全委员会宣布召回意大利企业意利咖啡公司的部分咖啡豆包装罐。
据美国《新闻周刊》网站5月14日报道，召回令由美国的这家消费者保护机构发布，而不是美国食品和药物管理局，这是因为包装罐的盖子可能“炸开”，击中开罐者。咖啡豆本身没有任何安全威胁。
《迈阿密先驱报》最早报道说，有近6.5万个包装罐底部没有空气阀，可能造成突然爆炸。加拿大食品检验局也宣布召回意利咖啡公司250克规格的深度烘焙咖啡豆、中度烘焙咖啡豆以及低因咖啡豆产品。
5月10日，美国消费产品安全委员会说：“如果咖啡罐罐底没有空气阀，开罐时盖子可能突然炸开，有伤人风险。”该委员会一名代表14日说，消费者开罐时，盖子可能击中面部。如果力量足够大，盖子甚至可能割破皮肤。
报道称，目前，还没有收到这种产品造成消费者受伤的消息。
加拿大在召回令中说：“抽净空气后的咖啡豆会释放二氧化碳，在咖啡罐内积聚，这可能造成咖啡罐膨胀，压力增大，使得盖子在开罐瞬间突然脱离。”
报道称，这次召回覆盖整个北美市场的意利咖啡罐，适用于最佳食用期限至2019年10月和2019年11月的产品。
意利咖啡公司生产的这种8.8盎司规格的罐装咖啡豆在百姓、沃尔玛、克罗格、塔吉特、全食、亚马逊网站都有售卖。根据意利咖啡公司官网介绍，1933年弗朗切斯科·意利创办意利咖啡公司，总部至今仍然设在意大利城市的里雅斯特。
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