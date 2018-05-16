西方潜艇克星！俄军新型反潜导弹可消灭水下1000米潜艇

俄罗斯红星电视台网站5月10日发表了弗拉基米尔·杰姆琴科的题为《敌人潜艇的死亡》的报道。
参加4月14日袭击叙利亚行动的应该不止美国及其盟友的军舰和飞机，还有英国潜艇。据《泰晤士报》报道，潜艇本已作好发射准备，但遭到俄海军干扰。两艘俄护卫舰挡在潜艇和叙利亚海岸之间，让英国人只能越过它们发射导弹。
事实上，英国潜艇显然救了自己一命：向俄军护卫舰方向开火必将被视为攻击。而俄军必将击落英国人的导弹并摧毁其潜艇，因为俄海军装备了优于所有北约同类产品的反潜武器。
比如前不久投入量产的90R1型反潜导弹，它能发现并摧毁水下1000米的潜艇。北约国家没有潜艇可以下潜到这个深度以下。军舰用这种导弹来防御潜艇、鱼雷和破坏部队的攻击。
90R1是射程能远能近的反潜武器。第一批新导弹将交付黑海舰队，成为RPK-8“西方”舰载反潜导弹系统的一部分。用该系统发射的90R1射程为4.3公里，几乎是军舰防范潜艇威胁的“最后防线”。
著名的“口径”垂发导弹系统也能发射90R1——射程可达几十公里。对敌方潜艇来说，90R1一次齐射就意味着不可避免的死亡。
RPK-8“西方”舰载反潜导弹系统是俄军最新设计成果的集合。操作员只要把舰载声呐或侦察机传来的潜艇坐标输入系统，RPK-8就能自动发起攻击。
系统将计算导弹飞行轨道，设置提前量并进行必要校正。导弹先在空中飞行，然后在距离目标不远处潜入水中。弹头与导弹分离后借助惯性和重力前进。由于战斗部没有推进装置，敌方声呐只能听到导弹入水的拍溅声。
弹头能在水中改变方向：它的主动声呐能发现130米内的敌方潜艇并预判其行动，然后用特殊的舵调整方向。起爆器（触发引信）在弹头与潜艇接触后启动，19千克装药能确保击穿现在所有潜艇的外壳。
顺便说一句，目标不仅是敌军潜艇，还可以是鱼雷和水下破坏部队。为了确保消灭敌人，RPK-8系统采用12管齐射，发射准备只需不到15秒时间。它就像海上的“喀秋莎”多管火箭炮：敌方声呐只能听到12次拍溅声，不管潜艇如何机动，其中1枚导弹必将找到它。
RPK-8采用自动装填模式，标准弹药量为60枚导弹，每艘军舰可进行5次齐射，足够让潜艇“吃饱”。
第一批新导弹将安装在黑海舰队的1124型（北约代号“格里沙”级）和1124M型小型反潜护卫舰上。国防部打算随后为太平洋舰队装备：2018-2020年，该舰队所有小型反潜舰都将为装备90R1进行改造。目前，这种导弹作为短程武器加入海军，但未来不排除把它安装在“口径”垂发导弹系统上对付远距离敌方潜艇的可能。这样一来，90R1的射程将达到50公里。生产单位强调，这种导弹不仅能安装在军舰上，还能在改造后由直升机和飞机携带。因此，如果美国潜艇真的给俄罗斯造成大麻烦，那么它们的声呐就会听到12次拍溅声。
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