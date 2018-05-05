台湾担心出现雪崩式“断交潮” 台媒：沦落到“人财两空”

台媒称，蔡英文当局两年断三个“邦交国”，台湾前外事部门负责人欧鸿炼表示，所谓“断交”事件的问题源头是两岸政策，是“铁的事实”，再度验证“两岸政策高于外事政策”，类似情况也会不断出现。
“断交潮”让台“人财两空”
据台湾《中国时报》5月3日报道，台湾政策研究基金会2日举行“‘断交’出现骨牌效应了吗？”记者会，欧鸿炼表示，中国国务委员兼外交部长王毅先前提到，9月有非洲论坛，希望到时候没有一个国家缺席，能照一张“全家福照片”，但先前蔡英文赴非洲却只到斯威士兰，其实布基纳法索更重要，它与危地马拉是台湾所谓“邦交国”中仅有的两个人口超千万的国家，但布基纳法索没让台湾去，看得出可能会出问题。
欧鸿炼说，面对三个国家与台湾“断交”，有人呼吁不要陷入数字迷思，认为非“邦交国”实质关系更重要，“但守不住‘邦交国’，可守住实质关系吗？”连非“邦交国”办事处名称都改了，若要谈实质经贸关系，马英九当局和新加坡、新西兰签自贸协议，蔡英文上任后，原来说要签的都停了。欧鸿炼认为，应看清楚外事和两岸关系的密切性，不面对现实会愈陷愈深。
加勒比国家“断交”风险大
据台湾“中央日报”网络报5月2日报道，台湾与多米尼加“断交”后，前民意代表林郁方2日说，海地、洪都拉斯的“邦交”也很危险。
林郁方说，中国大陆先前在巴拿马、多米尼加、海地等国设有商务办事处，现在巴拿马、多米尼加都已跟台湾“断交”。另外，考虑到中国大陆与洪都拉斯的庞大贸易量，他认为洪都拉斯与台关系也很危险。
报道称，他进一步表示，自去年6月巴拿马与台湾“断交”、与中国大陆建交后，在拉美、加勒比海地区的所谓“友邦”没有一个是安全的。
马英九呼吁别再谈“台独”
另据报道，多米尼加日前与台湾闪电“断交”，台湾行政部门负责人赖清德呼吁团结，希望台湾民众能够支持台当局，共同面对问题。
报道称，台湾地区前领导人马英九2日到高雄科技大学演讲时表示，台湾只能靠自己，走出困境必须先解决“九二共识”问题；他也呼吁赖清德不要一天到晚在立法机构强调自己是“台独支持者”，呼吁赖清德好好把行政部门负责人当好，让大陆相信不搞“台独”，双方便能拉近距离，“只出一张嘴，一点用都没有”。
马英九强调，两岸关系与台湾外事关系是结合在一起的，台湾在这方面的困境，别人帮不上忙。
马英九说，他任内台湾参加了八次世界卫生大会，蔡英文上任后却无法参加，而且蔡英文上任半年多就断了圣多美和普林西比，后续还断了巴拿马、多米尼加。他说，“蔡英文要大家自立自强，我们也只能这样了”。
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