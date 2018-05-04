新加坡员工将缺口100万 政府称要把最好的人才吸引过来

综合讯，一项研究显示，新加坡将会出现100万有技能工人的缺口。同时，新加坡一名部长称，将继续对吸引人才持开放态度。
刚上任的贸工部长陈振声表示，新加坡转型为创新驱动型经济体时，人才是越来越重要的部分，新加坡将继续对吸引人才保持开放态度。
陈振声是今天在新加坡欧洲总商会为庆祝欧洲日举行的午餐聚会上作上述表示。
陈振声说，除了打造亲商环境和促进联通性，新加坡也必须对吸引以及接纳人才方面保持开放态度。这对新加坡维持长期的竞争力是至关重要的，也确保新加坡在迅速发展的区域经济中，能与时并进。
他指出，通过投资于人才，确保劳动队伍具有竞争力与恰当的技能，使得新加坡能引入高增值的活动。
他说:“在未来的经济中，我们工作队伍的素质将是历来最重要的……在我们建立以新加坡人为核心的工作队伍的同时，我们要对人才保持开放态度，把最好的人吸引到这里，参与新加坡的发展历程。”
在陈振声做上述表示的同一天，新加坡媒体引述一项研究报道说，到了2030年，新加坡将会出现100万有技能工人的缺口。
报道说，这些工人缺口将导致1068亿美元的年收入损失。
这项结果是人力资源公司Korn Ferry，对20个主要经济体的人才缺口进行研究后得出的。
研究针对未来的劳动力需求和供应之间的差距进行调查，共涉及三个领域，分别是金融和商业服务，技术、媒体和电信，以及制造业。
报告指出，到了2030年，所研究的经济体将出现8520万的人才赤字。这将导致8.45万亿的年收入。这个数字相当于德国和日本的国内生产总值的总和。
除了新加坡，研究发现，中国人才短缺最为严重，将导致2030年每年损失1.43万亿的收入，相当于亚太区机会成本的三分之一。
研究认为，到了2030年，各国将出现人才危机。
研究指出，2030年，新加坡将在上述三个领域全面出现人才短缺，其中金融与商业服务，劳动力短缺将导致每年损失292亿美元的收入。
研究发现，在所研究的经济体中，香港和新加坡到2030年在制造业领域受到人才短缺打击最大。届时，香港在制造业中短缺的人才数，相当于现在制造业员工的80%。新加坡则是61%。
报告指出，人才短缺风险最大的五个经济体，包括了新加坡。
陈振声在今天的会议上说，需要人才是新加坡的现实，因为新加坡是个小国，没有自然资源和成熟的劳动力。
他指出，新加坡一直在大举投资人民，确保劳动队伍具有竞争力并有正确的技能，以让较高增值的业务能够带来新加坡。
“未来，人才在经济方程式中将会越来越重要。”
“外国劳动力补充了新加坡的工人队伍，带来相关技能来创造新的行业和就业机会。这对新加坡的长期竞争力是重要的，这样就能够确保新加坡在一个活跃的、并在快速演进和增长的区域中不出局。”
上个月，新加坡财政部长王瑞杰在一次受访时说，未来几年，新加坡需要检讨外籍员工政策，但外籍员工的引进保持精准，以鼓励企业继续改善劳动生产率。
今年1月份，新加坡金融管理局局长孟文能说，新加坡必须重构外籍员工的问题，因为新加坡的出生率和劳动者参与率较有限。
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