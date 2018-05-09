以色列为与伊朗“开战”做准备 并对叙总统发出“死亡威胁”

外媒称，以色列局势显得有点紧张，就像国防部长阿维格多·利伯曼喜欢重复的那样，“伊朗，伊朗，伊朗”。
据法国《解放报》5月8日报道，根据军方透露给外国媒体的消息，以色列已着手做“开战”准备，同时在政治方面不断发出好战言论。以色列总理内塔尼亚胡5月6日表示，“决心阻止伊朗入侵，尽管这会牵涉到冲突”。他还说，“现在发生冲突好过以后发生”。
报道称，这到底是口头上的竞相叫嚣，还是真的要发生战事？难以说清楚。因为政治、军事、媒体交织在一起的小规模活动的喧闹声适用于一切。以色列每天都有灾难性预告，随后又将其解除。5月6日晚，电视新闻表明，以色列正准备应对叙利亚为了伊朗的利益而可能发射至以色列北部的导弹。
另据美国《新闻周刊》网站5月7日报道，对于叙利亚总统巴沙尔与伊朗结成战略同盟，以色列一位部长威胁要他的命。在7年的叙利亚内战中，伊朗支持大马士革打击叛军和“圣战者”武装。
报道称，疑似以色列发动的空袭已经摧毁了叙利亚境内的一些伊朗阵地，打死了伊朗人员。以色列指责德黑兰打造了一个敌对网络，威胁到了以色列的国家安全。鉴于伊朗官员警告说他们将对这种袭击予以报复，以色列能源部长尤瓦尔·施泰尼茨说，允许伊朗及其盟友在叙利亚活动的后果对巴沙尔来说将是致命的。
施泰尼茨5月7日接受以色列《新消息报》网站采访时说：“如果叙利亚总统巴沙尔继续允许伊朗人在叙利亚开展活动，这将是他的末日、他的政权的末日。”
他说：“如果巴沙尔允许伊朗将叙利亚变成针对我们的前沿作战基地，从叙利亚的土地上攻击我们，他应该知道那会招致他的灭亡。”
报道称，不过，施泰尼茨称赞以总理内塔尼亚胡和俄总统普京之间的对话。
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