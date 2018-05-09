日本著名画家真迹被当垃圾处理 东京大学致歉

日本东京大学主管校内事务的消费生活协同会5月8日承认，校方2017年9月翻修食堂时，因“无法取下”墙壁上的画作，便将其与旧墙壁一起处理掉。画家家属表示对校方的行为难以置信，并倍感遗憾与痛心。东京大学为此在其官方网站说明事件原委并致歉。
据日本《朝日新闻》5月8日报道，被丢弃的画作名为《羁绊》，是日本已故著名画家宇佐美圭司于1977年应邀为东京大学专门创作，曾长达40余年装饰在东京大学安田讲堂前地下食堂。
东京大学称，为翻修该地下食堂，校方于2017年召开研讨会商议如何处理墙上画作。当时校方认为，画作已被固定在墙壁上，“从技术上来说取不下来”，于是只能处理掉。
东京大学承认，实际上存在转移并保存画作的方法，但主管部门存在懈怠心理，也没有参考任何专业人士意见，便贸然决定丢弃画作，“缺乏对画作艺术价值及人文意义的认识” 。
东京大学表示校方将深刻反省此次事件。
另据日本livedoor新闻网5月9日报道，宇佐美圭司的女儿表示难以相信东京大学做出这种事情，她感到痛心及遗憾。
livedoor报道称，东京大学消费生活协同会将于5月12日向宇佐美圭司的女儿当面致歉。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost