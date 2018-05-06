中国要外国航空公司将台湾标注为“中国台湾” 白宫怒批这是“奥韦尔式的胡闹”

北京日前去函包括美国两家航空公司在内的36家航空公司，要求将台湾标注为“中国．台湾”，白宫今也罕见地以“发言人”名义，表达“强烈反对”中国强迫美国企业使用特定政治语言，根本是“奥韦尔式的胡闹”(Orwellian nonsense)，呼吁中国停止威胁美国航空业。
白宫声明全文如下：
美国总统特朗普曾反对美国的政治正确。他将与美国人民站在一起抵御中国共产党将中国式的政治正确强加于美国公司和美国公民。
4月25号中国民航管理局致函36个外国航空公司，包括一些美国航空公司，要求这些公司的网站和广告资料中修改对“台湾”，“香港”和“澳门”的称呼，使其符合中国共产党的标准。
这是奥威尔式的胡说八道，是日益增长的中国共产党欲将其政治观点强加于美国公民与私营公司的趋势的一部分。
中国的内部互联网压制举世皆知。中国向美国人民和自由世界出口其审查和政治正确的努力将受到抵御。
美国尊重私营公司与客户交往时享受到广泛自由，不论在美国还是国外。这种尊重对于一个强劲的全球市场非常必要。
美国强烈反对中国企图迫使私营公司在他们的公开信息中使用带有政治含义的特定语言。
我们呼吁中国停止威胁和胁迫美国航空公司与公民。
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