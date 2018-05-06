中国要求数家国际航空公司将台湾列为中国省份

中国政府近日敦促美国航空、美联航和澳洲航空，要求他们承认“台湾是中国的一部分”，将台湾列为中国的省份。
澳大利亚最大的航空公司澳洲航空星期四表示，他们收到来自中国民航总局的致函，要求公司在网站上不得将台湾列为国家。
据悉尼先驱晨报报道，中国民航总局上个月致信澳洲航空公司，要求在网站上移除任何有关显示台湾、香港和澳门为国家而不是中国的一部分的信息。
截至星期四，澳洲航空网站上预订机票页面上搜索台北机场时，只显示台湾，没有提到中国。
澳洲航空尚未回复记者的置评请求。
上个星期，美国《外交政策》杂志发表文章称，中国民航总局致信美联航和美国航空，要求它们不得在网站上将台湾作为单独与其他国家并列的选项，并给这两家公司设定期限做出改变。该杂志援引消息人士的话说，中国民航总局称，如果两家航空公司不遵守， 将移交“相关网络安全机构”予以惩罚。
美国航空向美国之音证实，确实收到这样的信件，但拒绝透露更多信息，表示对此正在审议。
美联航则要求记者去询问美国国务院或交通部。
《外交政策》的文章援引国务院一名发言人的话说，中国公司的网站可以自由地在美国运行，不受政治干预。美国反对中国对美国公司的网站如何服务客户做出限制。该发言人称国务院已为此向中国政府表示强烈关注。
截至星期四，这两家航空公司网上预订机票时的台湾选项没有发生变化。
上周六，台湾外交部曾敦促美国这两家航空公司，不要屈服于中国压力而矮化台湾。
纽约州霍夫斯特拉大学法学教授古举伦说：“这是一个迹象，显示中国正在加大我们可以称之为的对台湾进行打压的力度，让台湾更难以独立存在于中国之外。事情虽小，但这是让台湾的运作空间变得更小，甚至于是要让台湾被中国以外的私营企业承认也变得困难。”
今年早些时候，达美航空被中国民航总局公开谴责在网站上将台湾和西藏列为国家。达美后来立即道歉并做了修改。
不仅是航空公司，Zara和万豪酒店等多家国际公司也都因为在网站上将台湾单独列出而受到中方包括断网等惩罚，并最终道歉。
“中国坚持要公司改变台湾的地位反映了北京渴望改变敏感议题的国际话语。”兰德公司国际防务高级研究员何天睦（Timothy Heath）在电子邮件回复中说。
但是他说，这种做法引起许多人的警觉。
“这看起来像是一种经济胁迫，北京要求公司采取共产党在某些问题上的立场，以此来换取中国市场。”他说。
中国近来还采取一系列外交行动向台湾施压，最新的例子就是台北在加勒比海的邦交国多米尼加共和国转而与北京建交。（美国之音）
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