变天！马来西亚结束60年来一党统治 马哈迪率反对党联盟赢得大选并出任首相

综合讯，马来西亚选举委员会10日公布的计票结果显示，前首相马哈迪（或译：马哈蒂尔）领导的反对党阵营在9日举行的大选中赢得国会下议院过半数席位。
根据选委会网站的即时计票结果，反对党阵营希望联盟(希盟)及其政党伙伴已确认获得超过112个国会下议院议席，超过总议席数的一半，战胜现任首相纳吉（或译：纳吉布）领导的执政联盟国民阵线(国阵)。同时，希盟领导人马哈蒂尔在位于北部的选区凌家卫岛获胜，当选国会下议院议员。
国阵由马来民族统一机构(巫统)、马来西亚华人公会(马华公会)、马来西亚印度人国大党等13个政党组成。自马来西亚1957年独立以来，以巫统为核心的政党联盟一直连续执政。
马哈迪曾是国阵领导人，并担任首相长达22年。这次大选获胜意味着，92岁的马哈迪将再度担任首相。他也将成为全球最年长的经过选举产生的领导人。
马来西亚从英国独立以来，国阵一直是执政党。这次大选的结果创造历史，结束了马来西亚一党执政的历史。
官方数据显示，马哈迪的希盟已经取得222个国会席位中的113席，取得了国会席次的简单多数。
纳吉的执政联盟国阵只获得了79席。
马哈迪在记者会上说，他预计在今天星期四宣誓就任马来西亚首相。
马来西亚人民深夜在吉隆坡的中心地带举行庆祝活动，一名年轻女子挥舞旗帜说：“改变的时刻到来了！”
很少人预料到马哈迪会战胜受到马来西亚多数种族马来人支持的国阵。但是，马哈迪和在牢里的另一名反对党领袖安华联手，加上利用了首相纳吉2015年爆发了设计数十亿美元的腐败丑闻引起的民意的巨大反弹，终于推翻了国阵的统治，创造了历史！
马哈迪承诺，当选后会寻求皇室的赦免，让安华出狱。一旦安华出狱，他就会让安华担任首相。
纳吉的国阵昨晚没有举行记者会，据悉，担任首相长达10年的纳吉，将在尽在9.45分举行记者会。
马币下跌
马来西亚货币令吉在岸外市场下跌，令吉对美元在一个月无本金交割远期外汇交易中下跌2.4%，至1美元兑4.07令吉。
马来西亚证券交易所说，由于政府宣布星期四和星期五为公共假期，股市交易暂停。
路透社认为，马来西亚的股市和令吉，可能因为马来西亚选举后的不确定性因素而受到冲击。
马哈迪的希盟这次赢得了通常支持国阵的选票，同时也赢得城市选民、华人选民和印族选民的选票。
观察家们说，这是马来选民的一次重大逆转。
但是，马哈迪本身也是一个极端的人物，许多选民对他有疑虑是因为他从1981年到2003年担任首相期间的铁腕统治。
但是，64岁的纳吉的声望过去三年大幅下降，部分原因是因为“一个马来西亚”发展项目的丑闻。据报道，这个项目中有数十亿美元的资金被掏空。纳吉否认有任何不当行为。
马哈迪去年和70岁的安华联手，也是消除了两人之间的一段恩仇。
1998年，马哈迪撤销了副首相安华的职务。安华随后开始了一项名为“改革”的运动，结束国阵的种族和赞助治理。然而，他被鸡奸和贪污，他虽然否认了这一点，但他还是因此被监禁。
2015年，纳吉担任首相时，安华再度入狱，理由是另一起鸡奸案。安华指控这是一起政治行为，企图阻挡自己的政治生涯。
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