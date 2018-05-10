马哈迪当选首相 马来西亚与中国关系恐生变

马来西亚选举委员会10日公布的计票结果显示，前首相马哈迪领导的反对党阵营在9日举行的大选中赢得国会下议院过半数席位。马哈迪将与今天宣誓就任首相。
马哈迪的当选，再度引发各界对马来西亚与中国关系的忧虑！
选前，马哈迪曾表示，他反对中国投资，并承诺胜选后检讨中资工程。马哈迪也表示，会重新检讨连接新加坡和吉隆坡的双坡高铁计划。
马哈迪说，他将重新研究这项计划。他说，新加坡与吉隆坡距离其实只有短短几百公里，不像中国这样地远辽阔，“在高铁开动之前，你已经抵达终点了”，马来西亚无须花费在高额投资却无回报的高速跌路建设，因此有必要重新探讨是否值得推行这项双边合作项目。
中国使馆去年批马哈迪：在台上说马中友好，下台后煽动仇华
去年一月，中国使馆在官方网站上曾怒批马哈迪。
中国使馆的新闻稿指出：“有的人在台上口口声声‘马中友好’，下台后极力煽动仇华情绪；在台上时四处游说‘中资来马’，下台后肆意污蔑中资‘抢走本地人饭碗’……如此翻云覆雨，何来起码的诚信？何以赢得国际社会的尊重？”
当时，马哈迪批评中资“抢了本地人的饭碗”，马来西亚最宝贵的土地被占据，“简直就成了外国土地”。
他发文表示，连外国人拿钱来马来西亚买地、发展城镇、住在这里都算是“FDI”(外国直接投资)，“这根本对我们一点好处都没有”，最宝贵的土地将被外国人拥有并且占据，简直就成了外国土地。
中国驻马来西亚大使馆接着在其官网发表了一份措辞严厉的声明回应此事，表示不希望看到别有用心的人把两国友好政治化，同时罔顾事实、不择手段攻击中马互利合作。
中国使馆说，中马合作树立了平等、互利、共赢的典范，双方均从中获益。这是两国政府和人民经过长期共同努力取得的成果，绝不容任何人污蔑诋毁。中马之间的合作，利在当下，功在长远，没有也不会损害马来西亚人民的利益。我们不理解这样有利于双赢的事为何会屡屡遭到非议。
中国使馆称，“有的人在台上时口口声声‘马中友好’，下台后极力煽动仇华情绪；在台上时四处游说‘中资来马’，下台后肆意污蔑中资‘抢走本地人饭碗’；在台上时热情赞赏巫统和马华公会与中共的友党关系，下台后任意指责政党间友好交往是为外来势力影响大马打开‘方便之门’， ...... 如此翻云覆雨，何来起码的诚信？ 何以赢得国际社会的尊重？又何以获得大马华人的信任？事实胜于雄辩。我们可以用事实来揭穿‘中资抢本地饭碗’这一别有用心的伪命题和大谎言。”
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