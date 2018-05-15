华人8.7万镑拍破损乾隆花瓶 主人以为只能卖100镑

英媒称，一只旧花瓶在被送往慈善商店的途中被以近9万英镑的高价拍卖出售。
据英国《每日邮报》网站5月13日报道称，她从身为古董修复者的祖父那里继承了这只高约30厘米的东方装饰花瓶，但她的祖父和她都从未修复过这只花瓶，现年83岁的贝克婆婆将其存放在车库里11年。安妮⋅贝克婆婆总认为这只碎裂的古瓷花瓶破损太严重了，不能放在其位于伊斯特本的家中展示。
最终，她将花瓶装上车，准备带去慈善商店。但在去往慈善商店的途中，她顺便去参观了拍卖商的评估日，去展示一些玻璃洗手盅，还提到了那只花瓶。
位于东萨塞克斯郡的伊斯特本拍卖行的一位专家说服她将花瓶加到上周举行的拍卖中。在网上广告中，其估价在90到120英镑(1英镑约合8.6元人民币)之间。
报道称，但学识渊博的竞标者发现了这件物品的真正价值，并将价格推高到了7万英镑。加上费用，一位住在德国的华人买家为这只花瓶支付了8.7万英镑(约合74.9万元人民币)。
如果它没破损，专家估计，其价值也许能达到2.5亿到5亿英镑。
报道称，这只黄色花纹花瓶被证实可追溯至18世纪，而且是为中国的皇帝乾隆制造的。
它描绘了来自中国神话的画面，一位神仙在接受寿礼。
贝克说：“在我将其委托给拍卖行拍卖后，我以为能卖100英镑(约合861元人民币)就不错了。”
“所以当我得知它的售价时，我绝对很惊讶。我简直无法相信。”
“之后，我坐下来，喝了一杯咖啡，但现在仍有点晕。”
贝克说，她打算把一些钱用在两个孩子和四个孙辈身上。
报道称，伊斯特本拍卖行的珍妮特⋅梅说：“卖家带着这些玻璃洗手盅来到这儿，说她的汽车后座上有只破损的花瓶，正准备送到慈善商店去。”
“我们的助手出去，看到它在后座上，说‘哦，那很好’。”他知道花瓶很好，但没有意识到有多好。
“我们为我们的客户感到高兴。”
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