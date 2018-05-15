美国沙门氏菌疫情致35人生病 2亿多个鸡蛋被召回

据外媒报道，自从四月以来到5月14日，美国东部8州及科罗拉多共有35人因为感染沙门氏菌而生病。美国联邦疾病控制和预防中心（CDC）表示，目前还没有迹象显示疫情缓和。
据报道，所有感染病例都可追踪到北卡罗莱纳州同一家养鸡场受污染的鸡蛋。那些鸡蛋在全美各地从沃尔玛商场到华夫饼屋（Waffle House）的商家和餐馆出售。目前，由印第安纳玫瑰园农场（Indiana‘s Rose Acre Farms）经营的那家养鸡场已召回2.07亿个鸡蛋。
尽管此次疫情还没有人死亡，但已有11人到医院接受治疗。在出现感染的9个州当中，纽约和维吉尼亚各有8人生病，数量最多；其次为宾州和北卡罗莱纳，分别有6人和5人生病。
沙门氏菌感染通常在接触肠炎沙门氏菌一两天内，出现胃痉挛、腹泻和高烧。除了免疫力较弱的儿童和老人之外，沙门氏菌感染通常没有生命威胁。
但是，如果患者因为腹泻脱水，可能出现严重的综合征。在比较罕见的病例中，沙门氏菌进入血液会造成组织感染。那些病例都需要住院接受密集治疗。
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