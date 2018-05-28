日媒称“无人店”席卷中国：开发竞争日趋激烈

日媒称，在中国，无人收银等“无人”服务正在扩大，餐饮企业寻求开设无人餐厅和无人面包房，酒店和卡拉OK店也在向无人化服务扩展，4年后的市场规模被认为将超过16万亿日元。日本正面临着严重的人手短缺，而中国正以移动支付为基础开始力争削减人工费。
据《日本经济新闻》网站5月25日报道，在浙江省杭州市的办公街区，一家中式快餐店坐满了在周围上班的职员。店里找不到服务员的身影，顾客用智能手机点餐，约5分钟后前往排列着约40个橱柜的地方，在手机上再点一下，柜门便会打开，然后就能从里面取出餐点。
报道称，该店引入了阿里巴巴旗下主打餐饮新零售业务的阿里口碑的系统，顾客只要使用支付宝读取店内的二维码，从点餐、付款到通知取餐全部可以在手机上操作完成。
报道称，店里原本有13名员工，改装后通过减少收银员将员工减至6人，原本一年的人工费在60万元，改装后预计可减少至一半以下。一方面，通过提高效率，顾客的滞留时间也在缩短，销售额比改装前提高了四成。每周光顾一到两次的公司职员章远强（27岁）表示：“以前中午时排队排到店外，现在已经不需要排队了。”
口碑基于该店取得的成果，从4月开始将对象向其他行业扩大。不仅在位于浙江省的高速公路服务区开设了两家快餐店，还计划在北京、上海和深圳开设除了厨房外无需员工的面包房、甜品店和火锅店。口碑的相关负责人表示，将掌握不同行业和地区的消费者需求，进一步拓展无人店。
报道称，在中国，2017年以来“无人店”的开发竞争日趋激烈。最初以初创企业为中心，现在电商巨头也相继进入该领域。便利店和服装店等的零售商也接二连三地在大城市开设无人店，商业设施内的无人卡拉OK也增至3万处。
此外，无人化的对象也十分广泛。浙江省杭州市开设了机器人奶茶店，售价1杯10元左右，价格是有店员的奶茶店的1/3。在四川省成都市，不设前台的酒店也正式登场，预约时上传身份证照片，到店后通过酒店内的摄像头进行面部识别即可办理入住。
报道称，在中国，随着经济增长，房租和人工费持续上涨，实体店的经营者不得不将成本增加的部分转嫁到商品的销售价格上。进而陷入顾客进一步被价格相对低廉的网购夺走的恶性循环，削减成本成为亟待解决的课题。
因此，有望取得显著效果的无人化备受期待。据中国的调查公司中商产业研究院预测，中国2022年仅无人零售店的市场规模就有望达到9500亿元，扩大到2018年的30倍。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost