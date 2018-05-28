美国一款校园枪击游戏惹众怒 近8000人联名吁停售

据香港《文汇报》28日报道，美国近期频频发生校园枪击案，要求加强枪管的呼声日益高涨，部分美国官员则指责含暴力元素的电子游戏大行其道，导致校园暴力频生。
报道称，一款以校园枪击为场景的电子游戏“Active Shooter”，将于下月6日在计算机游戏平台Steam上架，惹来各界批评，开发商强调这款电子游戏并没渲染暴力，但考虑到引起不少批评，或会删除玩家扮演枪手的角色。
Active Shooter由电玩公司Valve创作，开发商Revived Games负责发行，玩家可在校园枪击场景中，以第一人身份选择扮演反恐小组成员，或进行屠杀的枪手，肆意射杀师生和警察。据报道，开发商还打算推出另一角色，让玩家在枪击案中扮演平民，躲避杀戮。
美国今年20多宗校园枪击
这款游戏随即引来各界抨击，有家长直言游戏内容令她感到恶心。反枪械暴力组织Infer Trust称，游戏内容“令人不安和厌恶”，指美国今年以来已发生20多宗校园枪击案，“为何还会有人认为推广这种暴力是好主意，对许多儿童死亡麻木不仁”。
网民还在请愿网站Change.org发起联署，要求停止发售这款游戏，目前已有近8000人签名支持。
游戏平台吁勿太认真
Steam容许用户付费在平台推出电子游戏，但对一些可能引起观众不安的内容作严格限制。Steam在其网站贴出免责声明，指Active Shooter只是一款模拟游戏，要求玩家别太认真看待，“若你觉得身边的人受到伤害，请寻求心理医生协助或致电911报警”。
Revived Games也在Steam平台发表响应，表示在最初开发阶段时，原本打算只让玩家扮演反恐小组成员，但其后决定增加枪手角色扮演，以增强游戏吸引力，强调玩家可扮演枪手，并不代表游戏渲染任何暴力行为。
声明还称，以往曾有更暴力的游戏，场景设定为大型枪击案，射杀平民的内容较Active Shooter更厉害。但考虑到各界批评声音，可能删除游戏中玩家扮演枪手的角色。
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