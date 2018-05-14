不孕症问题在中国日渐突出 “高科技”助孕层出不穷

据美国有线电视新闻网5月7日报道，与世界其他地方一样，在中国，患有不孕症的大龄妇女的生育治疗需求激增。
与不孕症的“沉默抗争”
35岁的郗小欣（音）是中国成千上万与不孕不育症作斗争的城市女性之一，她于2012年结婚，三年以前的她不愿意生孩子，也从没想到自己会遇到麻烦，但当她三年后想建立一个更完整的家庭时，通往理想的道路却变得崎岖不平。她说：“直到最近几年，我才意识到生孩子这么难。”
郗小欣三年来经历了各种针对不孕不育的治疗，包括服用了3个月中药、进行了3次促排卵治疗和一次腹腔镜宫颈修复手术。今年，她决定在一家公立医院进行人工授精。她称费用约为4700美元（约合人民币3万元），而且不在医保范围内。这个经历不堪回首，郗小欣和丈夫必须提前起床，每周都在医院门诊待4个小时，而且大部分时间花在排队等候上。同时，费用问题也成为一大困扰。
据前瞻产业研究院的一份报告说，截至2016年，中国451家辅助生殖机构中，获试管婴儿牌照的医院仅有327家，仍有28%的生殖中心达不到试管婴儿技术要求。报告估计，有80万男女无法获得优质的生育治疗。
报告还指出，中国的试管婴儿技术落后于其他国家，相对于中国30％的成功率，美国已达到70%，泰国也已达到50%-60％。
年龄问题并非唯一因素？
患有多囊卵巢综合征（一种因激素问题导致的不孕症）的菲比·潘（音）在社交媒体微信平台上为和不孕症抗争的女性开办了一个帮助小组。她说：“我知道许多中国女性被所谓的不孕症所困扰。”
她认为，年龄问题是导致妇女不孕不育的主要原因，另外也有社会因素。和潘女士有相似病情的许多人都羞于与家人和朋友谈论此事，但这也导致很多中国年轻女性缺乏对不孕症的警觉意识。
洛杉矶的生育专家哈尔·丹泽有一个庞大的中国客户群。他说，年龄问题并非不孕不育唯一的因素，“我看到很多中国商务人士每天工作12小时，一周工作6天，饮食习惯也不好。他们体重超标，抽烟喝酒，导致精子质量下降。”
一些专家还指出，空气污染等环境因素也造成了一定影响，尤其和男性不育有关。
“高科技”助孕层出不穷
报道称，不孕不育是中国一档新的真人秀节目的主题，该节目设定的背景是来自外太空的不明飞行物返回地球探索人类生育率低下的原因。这个节目今年开始在互联网上流传开来。在第一集里，节目团队访问了上海的一对不孕症夫妇，并就助孕问题提供建议，包括改变饮食、进行特定锻炼、重新布置卧室家具以及预防噪音，指导者尤其建议这对夫妇应该丢弃冰箱里的辛辣食物和甜食。该团队说，节目前两集在网上获得了4600万点击量。
报道称，同时，人们也越来越多地接受一些高科技手段来解决不孕不育问题。菲比·潘说，例如排卵检测仪在接受生育治疗的人群中非常受欢迎。
报道还注意到中国流行的一款备孕应用程序，该应用提供了一系列针对女性体温、排卵和月经的监测功能，并提供怀孕的最佳参考时间。该公司说，这是一种基于科学数据计算的人工授精辅助工具，还可以成功预测本地和海外医疗机构的治疗费用和受孕成功率。据说这款应用目前已经积累了800万用户，并在过去四年间帮助7万对夫妇成功怀孕。
报道称，有了勇于试错的精神，像郗小欣这样的女性才不会放弃希望，她也是这款应用的活跃用户，也是七个微信群中的一员，很多成员在群里分享人工受孕的经历。
如今，郗小欣开始了第一轮尝试，后面可能还有很长的路要走。她说：“虽然这个过程无论从精神上还是生理上都很受折磨，但只要有一线希望就会坚持下去，我相信最终一定会获得一个宝宝。”
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