高盛集团因外汇交易存不当行为被罚近1.1亿美元

据美国媒体1日报道，高盛集团因在外汇交易业务中存在“不安全且不可靠”的行为，被监管机构罚款近1.1亿美元。
彭博社报道称，高盛集团部分外汇交易员通过电子聊天室与竞争对手交换交易信息，损害客户利益，因此遭到监管机构调查。高盛集团1日同意分别向美国联邦储备委员会和纽约州金融服务管理局支付近5500万美元的罚金，以达成和解。报道指出，纽约州金融服务管理局调查发现，高盛集团一名外汇交易员在2008年至2013年间，频繁利用电子聊天室同其他银行的交易员进行联络，交换外汇市场的交易信息，以此牟取私利。
根据美联储当天发布的声明，高盛集团在对外汇交易员的监管和内部控制方面存在缺陷，这些交易员同时为高盛集团自身账户及其客户操作美元和其他外国货币的买卖。该集团的部分交易员使用电子聊天室与竞争对手就交易仓位等信息进行私下交流，而高盛未能发现并解决这一问题。除罚款外，美联储还命令高盛改进对外汇交易相关业务的风险管理和监控。
高盛集团在一份声明中称，对美联储和纽约州金融服务管理局的调查得以圆满解决感到满意，并且已经采取有力措施改进集团的相关规定及工作流程。2015年，高盛集团与其他八家银行因货币操纵遭到集体诉讼，它们最终支付了约20亿美元罚金以了结案件。
美国金融监管机构近年来严厉查处跨国银行集团的不当交易行为，美联储已开出数十亿美元的罚单。英国巴克莱银行、花旗集团、摩根大通以及法国巴黎银行等金融机构此前均因在外汇市场存在不当行为遭到处罚。
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