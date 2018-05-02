Uber曝惊天丑闻：美国103名司机涉性侵或性虐乘客

上周美国14名声称受到Uber司机性侵或骚扰的女乘客向Uber董事会发出公开信。她们强调，其提起的集体诉讼应当被允许继续在法院公开审理。CNN30日刊出一份调查，称全美至少有103名司机，在过去4年内被指控性侵或性虐乘客，这些司机已被通缉、逮捕或提起诉讼，其中31名司机已因为强奸、非法拘禁等罪名被定罪，还有数十件刑事与民事案件正在审理中。
目前还没有关于Uber或其他交通公司性侵犯数量的公开数据，CNN收集了美国20个城市的警察报告、联邦法庭记录和地方法院数据库资料，才得到以上数字。据CNN报道，其中一个例子是54岁Uber司机桑切斯，他从圣地亚哥载走烂醉的女乘客后，在离女乘客住处一个街区的地方强暴了她。事后警方从桑切斯家中的电脑里发现了性侵妇女和性虐少女的影片，有些甚至是在5年前拍摄，桑切斯最后被判处80年有期徒刑。
Uber在2010年于旧金山创立，以“每个人都能当私人司机”作为口号，如今已是全球最有价值的私人创业公司，市值达到700亿美元（约合人民币4433亿元），在全球630个城市开展业务，每天提供1500万次载送。
Uber的品牌价值是“安全回家”，却存在严重性侵犯问题，而且没有提供涉案司机的数据。CNN几个月前就告知Uber他们正在撰写这篇调查报导，但Uber没有让任何高层回应此事，也取消了其CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在CNN的采访，科斯罗萨西仅通过电话对此回应，称“打击性侵犯是我们最新的优先事项”。
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