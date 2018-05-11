英外交大臣：任何涉伊朗新协议必须有伊中俄三国参与

俄媒称，英国外交大臣约翰逊表示，任何有关伊朗的新协议都应必须有伊朗、中国、俄罗斯以及该地区其他国家的参与。
据俄罗斯卫星通讯社5月9日报道，美国总统特朗普5月8日宣布，华盛顿退出国际调停六方（俄罗斯、美国、英国、中国、法国、德国）2015年与伊朗达成的核问题协议。美国对伊朗恢复制裁需要90至180天，美国要求伊朗合作伙伴在这一期间终止与伊朗交易。
约翰逊在议会上发言说：“昨天特朗普承诺，与我们的盟国共同寻找伊朗核问题真正、全面和长期的解决办法。对这一目标我没有问题，但问题在于美国如何能够做到这一点。”
他指出，“现在特朗普政府退出伊核协议，美国有责任说明，华盛顿计划如何达成新的协议，来回应我们共同的担忧。新协议必须有伊朗、中国、俄罗斯以及该地区其他国家的参与。英国准备予以支持，但我们同时将努力保留现有伊核协议所取得的成绩”。
报道称，2015年7月14日，伊朗和伊核问题六国（俄、美、英、中、法、德）就多年未决的伊朗核问题达成了历史性的《联合全面行动计划》（即伊核协议）。伊朗以履行协议换取联合国安理会、美国和欧盟解除经济和金融制裁。
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