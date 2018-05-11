以色列总理向普京"告状":伊朗欲消灭600万犹太人

当地时间9日，俄罗斯在莫斯科红场举行伟大卫国战争胜利73周年阅兵式，到访的以色列总理内塔尼亚胡也在现场观看。阅兵式结束后，内塔尼亚胡和普京举行会谈，这位以色列领导人再次表明了伊朗带来的威胁，甚至对普京直言，伊朗想要摧毁以色列，消灭600万的犹太人。
据彭博社和今日俄罗斯网站报道，在9日的红场阅兵结束后，俄罗斯总统普京与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈。除了重提伊朗“威胁论”，内塔尼亚胡更是几乎将这一国家比作是纳粹德国。
在讨论双边关系和中东局势时，内塔尼亚胡对普京表示：“很难相信在大屠杀发生的73年后，中东仍有一个国家——伊朗，会公开呼吁摧毁以色列，再消灭600万的犹太人。”不过内塔尼亚胡也认为，目前的情况和20世纪40年代明显不同，因为犹太人现在拥有了自己的国家。犹太人在第二次世界大战遭到种族清洗，据统计共有近600万犹太人被杀。
会谈中，普京将中东局势描述为“非常紧张”，他告诉内塔尼亚胡，俄方希望“设法找到解决冲突的办法”。
在前往莫斯科之前，内塔尼亚胡就已表态称，他与普京的会谈“尤其”重要。“鉴于叙利亚目前正在发生的事情，有必要确保俄罗斯和以色列军队之间的持续协调。”
近日来，伊朗和以色列间的局势不断紧张，从口水战直接演变为了两军间的对抗。伊朗军方领导人阿布多拉特·穆萨维先是在4月24日向以色列放话称，就算该国得到了美国的支持，也会在25年内“消失”。5月1日，内塔尼亚胡称其掌握的秘密文件显示，伊朗在核协议方面向世界撒了谎，并未放弃核计划。
叙利亚当地时间5月9日晚至10日凌晨，以色列军方称伊朗在叙利亚境内的部队向以色列控制的戈兰高地发射了20多枚火箭弹，以军随后进行了回击。新华社称，叙利亚国家电视台10日报道，以色列战机当天凌晨从戈兰高地向叙利亚方向发射多枚导弹。叙防空系统进行了拦截并击落了数十枚导弹，另有部分导弹击中叙方多个军事目标，包括防空部队、雷达和一处军火库。
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