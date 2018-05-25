扎克伯格：欧盟数据保护新规扩及脸书全球用户

据外媒报道，“脸书”公司首席执行官扎克伯格24日表示，欧洲监管机构要求的个人数据保护新规将扩及全球20亿“脸书”用户，因为“每个人都在乎隐私”。
据报道，扎克伯格在巴黎“科技万岁”贸易展上表示，欧洲历史让民众对数据搜集格外谨慎，每个人都在乎隐私，“不只是这里，全世界都是”。他证实，将把欧盟“欧盟通用数据保护规则”扩及全球20亿“脸书”用户。
“欧盟通用数据保护规则”5月25日期生效。此前，扎克伯格22日出席在布鲁塞尔举行的欧洲议会听证会时表示，“脸书”承诺将遵守这一新规则。
根据规定，企业必须制定针对用户的个人信息保护措施。其中，用户将有权彻底删除个人数据，而如果要使用16岁以下用户的数据，必须征得其父母或监护人的同意。在处罚方面，违规情节较重者，最多将被罚款2000万欧元、或企业全球营业额的4%。
新规定中也包含是否同意启用脸部辨识技术。过去几周，“脸书”持续询问欧洲地区用户，是否同意成为广告商锁定目标，以及是否允许“脸书”在他们的照片和影片上使用脸部辨识技术。现在，这些问题将扩及全球用户。
尽管欧洲用户必须回答相关问题才能进入他们的“脸书”账号，但其他各地用户可以跳过问题。
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