两位德国国脚与土耳其总统合影 点燃了德国的怒火

在德国国家足球队2018年俄罗斯世界杯大名单正式公布的前一天，一件“微妙的”事情冲击了德国国家足球队。
当地时间13日，三名在英超效力的足球运动员与一位总统的合影刷屏了各大德国媒体头条。当日，在英国进行访问的土耳其总统埃尔多安在伦敦接见了德国国脚厄齐尔(土裔)和京多安(土裔)，受到埃尔多安接见的还有土耳其国家队运动员托松。
球星们向埃尔多安赠送了签名球衣，并合影留念。德籍土裔球员京多安还在球衣上写着“诚挚致敬我的总统”。随后，埃尔多安所在政党正义与发展党(AKP)将这些照片发布到了社交网站推特上。
德国各大媒体的怒火，自此被这一消息“点燃”。
德国《焦点》周刊：回顾厄齐尔与京多安：“民主也必须忍受愚蠢”
德意志广播电台：天真的足球运动员与粗暴的利益政治
《世界报》：埃尔多安先生，请交出球衣!
online新闻网：足球运动员被滥用
《焦点》周刊：厄齐尔和京多安帮助埃尔多安——土耳其专家解释背景
球员？埃尔多安的竞选活动家？
德国《焦点》周刊分析称，三位在英超效力的足球运动员与一位即将在6月24日参加大选、号称“世界上最强大的男人”之一的人合影，“这并非巧合”。
《焦点》周刊认为，到目前为止，厄齐尔并未意识到这些问题。德籍土裔记者法提赫·德米尔接受该报采访时表态称，“厄齐尔从未公开谈论过政治，在土耳其也没有，他也从未谈过关于埃尔多安的政治问题”。
德米尔还称，埃尔多安是一位球迷，并喜欢在足球运动员面前表现自己。此外，这一时机选择也十分“讨巧”。德米尔解释称，埃尔多安即将在6月24日参加土耳其总统大选，他也希望吸引符合投票规定的在德土耳其人的选票。
尽管如此，这些照片就完全没有问题吗？德国体育杂志《苏格拉底》称，“这并非厄齐尔与埃尔多安的首次会面”。2016年1月，厄齐尔曾在访问土耳其时与埃尔多安会面，并引发了一时的轰动。
《苏格拉底》杂志认为，厄齐尔或没有意识到，此事会招致批评。“但如果他知道，他也不在乎，毕竟他都做过好几次这种事了。”
随后，另一位站在风口浪尖的球员京多安也在德国《图片报》上发表了一份声明。他在声明中写道：
“包括厄齐尔、托松和其他运动员，我们昨晚参加了一个在伦敦举行的土耳其基金会的活动。我们认为，有这样一个在国外促进土耳其学生，为其奠定国际事业基础的基金会，是很好的事情。
我们在参加这场活动时碰到了土耳其总统。出于对两国目前困难关系的考虑，我们并未通过自己的社交渠道发布相关内容。但是，我们应该对我们家人的祖国的总统无礼吗？在所有合理批评之下，我们都选择了尊重总统和我们的土耳其根源——也作为德国公民，表示礼貌。
我们并不打算以此形象发表政治声明，更不用说进行竞选活动了。作为德国国家足球运动员，我们致力于德国足协的价值观，并意识到我们的责任。
足球是我们的生活，而非政治。”
德国足协回应：两位球员被利用，成了埃尔多安竞选活动的噱头
当地时间14日晚，德国足协官方就厄齐尔、京多安与埃尔多安会面一事发表声明。德国足协主席表示，两位球员被利用了，成了埃尔多安竞选活动的噱头。
德国足协主席赖因哈德·格林德尔表示：“德国足协当然会尊重有移民背景的球员的特殊情况，但埃尔多安并没有充分尊重足球和德国足协坚持的价值观。因此，我们的国脚被利用，成为竞选活动的噱头，这并不是一件好事。这样的举动对德国足协一直以来的一体化努力并无好处。”
德国国家足球队领队奥利弗·比尔霍夫表示：“我仍然对厄齐尔和京多安为德国队效力的承诺，以及两人对我们价值观的认可度没有丝毫怀疑。他们并不清楚这些照片的象征意义，然而我们不能支持这样的行为，而且我们会和两名球员谈谈这件事。”
德国政客喊话球员：你的总统是施泰因迈尔，总理是默克尔!
对于京多安在赠送给埃尔多安的球衣上写下“我的总统”的行为，土耳其裔的德国绿党主席杰姆·厄兹代米尔也很愤怒。
他向京多安喊话称，德国国家足球队运动员的总统是弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔，总理是安吉拉·默克尔，议院叫做德国联邦议院。它坐落在柏林，并非在安卡拉!
厄兹代米尔还说：“我希望这些运动员们，与其为埃尔多安提供不体面的竞选帮助，不如专注于踢球，并且再查一遍法治与民主的概念!”
德国联邦议院、绿党政客埃金·德利戈斯也表示，厄齐尔和京多安的行为让人十分恼怒。他还说：“我希望在球衣上印上：我们的总统是弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔。”
此外，还有诸多德国民众在网络上发出了“不允许他们参加2018世界杯”的批评声音。
据悉，北京时间15日晚，德国国家队主帅勒夫将公布2018年俄罗斯世界杯大名单。
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