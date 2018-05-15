夏威夷火山持续喷发 谷歌地图捕捉到不明飞行物

夏威夷基拉韦厄火山近日连续喷发，科学家星期六（12日）警告，接下来恐将出现更具毁灭性的熔岩流，构成更大威胁。最近，一名不明飞行物（UFO）研究者声称通过谷歌地图发现火山附近出现了椭圆形不明飞行物。
据美国《每日星报》报道，火山喷发给当地居民带来了巨大灾难，岩浆涌入街道，导致当地居民将长期无家可归。而有人认为，当地居民有更应该担心的事情，因为火山附近被发现有不明飞行物。
报道称，不明飞行物研究者佩德罗·拉米雷斯（Pedro Ramirez）在浏览谷歌地图时有了一个令人震惊的发现。在仔细查看了普纳鲁吾海滨公园（黑沙滩）的照片之后，佩德罗发现了一个非常奇怪的东西出现在天空中。多次研究这写些照片后，佩德罗相信他发现的是一个不明飞行物。
他称，“我们知道不明飞行物可存在于火山活动地带，基拉韦厄也不例外。”他补充道，“谷歌地图在离火山几公里的普纳鲁吾海滨公园捕获到了这一影像。从图像中，我们可以看到在面向大海的棕榈树上方出现一个椭圆形的不明飞行物。该物体的黑色色调同灰色天空形成完美对比。”
报道称，尽管佩德罗的热情很高，但很多人表示，这个图像很可能时一架无人机。
据此前报道，科学家们预测，夏威夷火山爆发可能会在无预警的情况下突然爆发，夏威夷警卫队已经准备好使用地面运输方式来帮助数百名居民撤离，如有必要，可能还会动用直升飞机。
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