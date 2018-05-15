德美正渐行渐远？ 美媒:德企反特朗普 德民众反美

彭博社称，在美国总统特朗普8日宣布退出伊核协议后，德国对其行动的反应甚至要比以往任何时候都要强烈，而德国企业和德国民众间的差距也越来越大：德企反对的可能是特朗普，但德国人则是变得越来越反美。
海外网5月15日电德国总理默克尔和美国总统特朗普关系一般已经人尽皆知，而在美国媒体眼中，德国人从来都没有喜欢过特朗普。在这位美国总统8日宣布退出伊核协议后，德国对其行动的反应甚至要比以往任何时候都要强烈，而德国企业和德国民众的态度更是大有不同：德企反对的可能是特朗普，但德国人则是变得越来越反美。
美国彭博社在其14日发布的文章中称，德国总理默克尔11日曾就特朗普“退群”的行为在讲话中表达了自己的“挫败感”。她直言，特朗普的决定“损害了对于国际秩序的信任”，而如果每个人都只按照自己的意愿行事，那对全世界来说都是坏消息。
在她发表这番不满言论后，德国著名杂志《明镜周刊》也在其社论中号召欧洲加入到反特朗普的反抗行动中。文章提到：“我们曾经熟知的西方已不复存在。我们与美国的关系目前不能称为友谊，也很难称之为伙伴关系。特朗普总统采用了一种无视70年信任关系的语气，他想要对我们施加惩罚性关税并要求服从。”
面对当前的形式，美媒认为，德国公司似乎认为特朗普正是问题所在，而他们依旧认为解决这一问题的最佳选择仍是欧洲的那套老方法——等待问题消失，正如欧洲采取和解计划，来延缓特朗普所威胁施加的钢铁和铝产品关税一样。
此外，彭博社认为，欧洲对美国的防卫依赖是现实。尽管默克尔曾告知特朗普计划将国防开支提升至国内生产总值（GDP）的2%，但德国政府目前的预算建议仅仅是从当前的1.24%提升至2019年的1.29%，在2022年又会降至1.23%。
然而，德国选民似乎并不关心防务方面的问题。皮尤研究中心和德国科尔伯基金会最近比较了美国人和德国人对两国双边关系的看法。他们发现，尽管美国人认为安全和防务关系是两国关系中最重要的，但德国人却认为经济关系和共同的民主价值观更具有意义。
根据数据显示，大多数的德国人——而不是仅有少数的美国人，似乎都认为美德关系“糟糕”。自特朗普当选后，这一比例有所上升，但即便是受欢迎的前美国总统奥巴马执政时期，相比大多数的欧洲人，德国人也对美国持有着更负面的态度。
彭博社认为，由默克尔领导的、在任何情况下都倾向于妥协的谨慎的德国精英，一直在努力阻止迄今为止的反美情绪。但是，随着德国人意识到他们的国家并没有因为成为美国盟友而收获太多，（默克尔等人的）这种立场可能会变得站不住脚。大多数人都不认为会出现美国士兵需要捍卫德国抵御侵略的情况，而随着德国与美国价值观差距的扩大以及伙伴关系带来的经济利益逐渐缩小，反美主义却可以成为一张日益吸引人的政治卡牌。
文章作者称，德国自统一以来的几十年并未寻求领导角色，这为美国帮了个忙。然而，这却不能保证后默克尔时期将不会采取更加坚定的立场。即使后特朗普时期的美国政府从单边主义的道路上又拐回来一些，但德国和美国多年来一直积累的不信任感也不会在一夜间消失。
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