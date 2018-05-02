马克龙秀英文称赞澳总理夫人 脱口而出：你很美味

当地时间1日晚间，法国总统马克龙抵达澳大利亚展开为期3天的访问。2日马克龙与特恩布尔会面时，秀英文向对方表达谢意时，却闹了一个乌龙。
据澳大利亚广播电台网站报道，当地时间2日下午，马克龙与特恩布尔召开媒体见面会，用英文表达了对特恩布尔及其夫人的盛情款待，不料，在对澳总理夫人表达感谢时，马克龙却脱口而出“谢谢你美味的夫人（delicious wife）”，让在场媒体十分尴尬，不知该如何翻译。
乌龙用语的新闻瞬时间挤爆了社交平台。“我刚刚是听到马克龙感谢总理和他‘美味的夫人’了吗？（笑哭）”社交平台上，不少网友对马克龙的用语感到疑惑。
报道也称，马克龙在回答记者提问时，通常能够在法语和英语之间“完美切换”，但这次马克龙似乎“栽了跟头”，也证明运用非母语召开记者会并不是一件容易的事情。
尴尬之余，不少网友也分析认为马克龙应该是“误译”。有网友表示，法语与英语这个词写法和读音相近（英语：delicious；法语：délicieux），不过这个单词在法语的解释中，却多了“可爱的”“令人喜欢的”等意思。于是众网友猜测，这可能是对马克龙“口误”最好的解释。
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