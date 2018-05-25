俄军“山毛榉”导弹击落马航MH17客机？俄方：毫无根据

俄媒称，俄罗斯外交部表示，指责俄罗斯与马来西亚航空公司MH17航班空难有关是毫无根据的，莫斯科对此感到遗憾。
据俄罗斯卫星网5月24日报道，俄外交部指出：“联合调查小组5月24日在新闻发布会上表示，击落马航MH17波音飞机的‘山毛榉’导弹系统是从俄罗斯运到乌克兰境内的，是俄联邦库尔斯克第53防空导弹旅的装备。该结论让莫斯科感到遗憾。”
俄罗斯外交部补充道：“（联合调查小组）当然也没公布任何（证明自己结论）证据。”
荷兰国家警察局中央调查部门主任威尔伯特·保利森此前表示，国际调查人员确定，于2014年击落马来西亚航空MH17客机的“山毛榉”导弹，来自俄罗斯军方。
报道称，2014年7月17日，阿姆斯特丹飞往吉隆坡的航班号为MH17的波音777客机在乌克兰顿涅茨克州上空坠毁，机上298人全部遇难。基辅把空难的责任归咎于民兵。国际调查小组得出结论，击中波音飞机的“山毛榉”导弹似乎从俄罗斯运来，然后又被运了回去。俄罗斯否认这些指控。
俄外交部表示，调查存在偏见，其结论主要依据从乌克兰获得的资料做出。防空系统包括“山毛榉”系统主要生产企业阿尔马兹-安泰集团专家表示，波音客机是从乌军控制区被击落的。
另据俄罗斯卫星网5月24日报道，在俄罗斯国防部对就波音客机空难事故进行的国际调查发表的评论中称，俄罗斯的防空导弹从未飞过俄罗斯-乌克兰边境上空。
在通报中称，“俄罗斯国防部在发生悲剧的第一时间和之后均已正式否认了乌克兰方面关于俄军方与在乌克兰上空发生的空难有关的诋毁，并已将相关证据送到了荷兰调查组。从未有一枚俄军的防空导弹飞过俄乌边境上空。”
俄罗斯国防部5月24日发布消息表示，俄方提供的全面证据表明是乌克兰军方由“山毛榉”防空导弹系统发射的导弹击落了飞往吉隆坡MH17航班波音飞机。
消息中说：“俄罗斯向国际调查小组提供了悲剧发生地附近俄航线交通控制雷达站的所有原始连续监测数据。该雷达没有发现从俄罗斯方向有任何飞行物体逼近波音客机。”
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