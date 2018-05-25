大韩航空“坚果门”主角再爆丑闻：涉嫌非法雇用菲佣

韩媒称，韩国法务部首尔出入境外国人厅移民特殊调查组24日传唤前大韩航空副社长赵显娥调查非法雇用菲佣案。这是她自2014年12月“坚果返航”事件以来时隔3年5个月再次接受司法机构调查。
据韩联社5月24日报道，赵显娥当天下午抵达首尔出入境外国人厅大楼，被问及是否承认非法雇用菲律宾籍家政服务人员时只简短回答“对引发非议感到歉疚”，匆忙走向调查室。
报道称，赵显娥涉嫌与母亲、一宇基金会理事长李明姬一道将一群菲律宾人伪装成大韩航空研修生入境提供家政服务。外国人在韩提供家政服务必须持有在外同胞签证（F-4）或结婚移民签证（F-6）。
韩国移民特殊调查组对赵显娥是否知道雇用菲佣违法、多大程度上牵涉菲佣入境过程进行了调查。出入境机构认为，韩进集团总裁家族近十年来从国外带来20多名外籍家政服务人员并派到韩进集团会长赵亮镐和赵显娥私宅就业。
韩国出入境机构11日对大韩航空总部进行搜查取证，并掌握了大韩航空马尼拉办事处介入在菲招工并为她们申领研修生签证的线索。
出入境机构认为，大韩航空职员按赵家指示有组织地募集菲籍佣工，并于16日传讯了大韩航空有关人事负责人。
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