重装空降兵全球机动！美媒揭秘俄军快反部队

据美国《国家利益》双月刊网站5月26日发布的题为《俄罗斯军队如何在世界各地调动的内情》的文章称，在空中机动方面，俄罗斯军队仅次于美军。根据伦敦国际战略研究所的2018年《军力平衡报告》，俄罗斯列装有177架重型至中型运输机。相比之下，美国、中国、法国和英国分别拥有658架、84架、46架和44架。俄罗斯的运输机群在最近的叙利亚行动中已证明是有用的，但是在一支着重强调地面战的军队中是如何形成这样一个庞大的运输机群的？它拥有哪些独特的能力？
推动庞大运输机群形成的主要动力之一是俄罗斯空降兵（VDV）的存在，它是俄罗斯军队中独立于其他地面部队的一支专门性的空降力量。美国的海军陆战队可以被认为是美国的快速反应远征部队，其中的海军陆战队远征部队随时准备在短时间内部署到全球各地，而俄罗斯空降兵运用的是类似的作战概念。俄罗斯运输机群的主要飞机是伊尔-76，它明显是为了供空降军作为运输和空投机之用而设计的。
为了承担真正的快速部署角色，空降军内存在纯粹的“空投”部队。这些部队专门从事用飞机直接部署独立、轻型的机械化步兵战斗力量的工作。伊尔-76按设计可以在其后部搭载3辆BMD空降步兵战车，足够装备一个空降排。此外，随着BMD战车的体积变得更大，这种飞机也变得更加强大。最新型号的伊尔-76飞机中有一款——即伊尔-76MD-90A——采用了更坚固的机身和更强劲的引擎，以应对新型BMD-4战车加大的重量。
俄空降军还具备更为常规的空运能力，以供增援和反叛乱作战之用。鉴于俄罗斯联邦的巨大幅员，这是一项重要的应急任务。在这样的任务中，部队和某些物资可以由俄罗斯运输机群迅速加以运送，不过它们将与更加沉重的步兵战车和坦克配合使用，而后者是通过铁路运送的。
尽管俄罗斯空军确实列装了能够运送重型装甲车辆的安-124重型运输机，但它们主要被用来运送补给，而重型装甲车辆的运输则被委托给俄罗斯军队的地面或海上运输手段。
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