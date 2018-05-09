美国退伊核协议 伊朗强硬回应：继续研发洲际导弹

针对特朗普宣布美国将退出伊核协议，伊朗议会国家安全委员会主席当地时间周三（9日）强硬回应称，伊朗正准备向洲际导弹项目继续投资。
据美国福克斯新闻报道，伊朗伊斯兰议会国家安全与外交政策委员会主席阿拉丁·布鲁杰迪（Alaeddin Boroujerdi）表示，“考虑到美国的决定，伊朗的导弹项目将完全不变。”
当天，在特朗普宣布美国将退出伊核协议之后，伊朗议员们在议会点燃了一面纸质美国国旗。伊朗议会发言人拉里贾尼（Ali Larijani）称特朗普的举动是一场“外交表演”，并称“显然，特朗普只懂得使用武力语言。”
媒体方面，伊朗官媒伊斯兰共和国通讯社（IRNA）称特朗普为“麻烦制造者”。伊朗强硬派报纸、亲官方的《凯汉日报》（Kayhan）写道，“特朗普撕毁了核协议。是时候放火了！”
据报道，伊朗总统鲁哈尼试图稳定国内情绪，他在出席石油博览会时面带微笑，称美国这一决定“不可接受”，并表示伊朗可能将在数星期内“不受任何限制地”重启浓缩铀活动。鲁哈尼表示，“我已命外交部与欧洲国家、中国和俄罗斯在未来几星期内展开谈判。经过这一短暂阶段，如果我们认为完全可以从多国合作的协议中受益，那么这一协议将得到保留。”
此前据路透社报道，在特朗普宣布决定后，叙利亚官媒称以色列向大马士革附近一处目标发射了导弹，以色列方面没有做出回应。
美国东部时间8日下午2时，特朗普正式宣布美国退出伊朗核协议，并称将对伊朗实施最高级别制裁。随后，英、法、德等国家相继发声，对特朗普这一决定表示遗憾。美国前总统奥巴马也对特朗普这一举动罕见作出公开批评，称这是一个“严重的错误”，将使世界变得更加不安全。
中国外交部发言人耿爽在5月9日的例行记者会上对此表示：中方对美方所做决定表示遗憾。伊朗核问题全面协议是由六国、欧盟和伊朗共同谈判达成的多边协议，并经过安理会第2231号决议核可，所有各方都应当认真执行，维护全面协议的完整性和严肃性。这有利于维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平与稳定，对通过政治手段解决热点问题也具有示范意义。
耿爽表示，当前形势下，中方呼吁所有各方本着负责任态度，从长远和大局出发，坚持政治外交解决方向，妥善管控分歧，尽快回到继续执行全面协议的正确轨道上来。中方将本着客观、公正和负责任态度，同各方保持对话协商，继续致力于维护和执行全面协议。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost