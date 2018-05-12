习近平或前往新加坡会见特朗普金正恩 签署朝鲜半岛和平协定

新加坡海峡时报引述日本《每日新闻》报道，中国国家主席习近平可能会在下月前往新加坡，届时，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩将于6月12日新加坡会晤。
《每日新闻》华盛顿记者引述美国外交消息来源说，习近平有可能在新加坡会见特朗普和金正恩。
星期五的这则报道说，一名美国国家安全委员会的谈判代表告诉记者，有可能第三国的领导人会参加。
美国总统特朗普星期四宣布，将于6月12日和金正恩在新加坡会晤。
《每日新闻》说，如果习近平前往新加坡，意味着停战协议的三位签署国的领导人会在同一国汇集。
《朝鲜停战协定》是1953年由是朝鲜人民军、中国人民志愿军同联合国军签订的，联合国军代表、美国的马克·克拉克上将，朝鲜人民军元帅金日成和中国人民志愿军司令员彭德怀在协定上签字。
有报道说，三国领导人可能在新加坡签署和平协定，以取代《朝鲜停战协定》。
不过，中国外交部星期五拒绝对习近平可能前往新加坡出席美朝峰会的报道置评。
根据中国外交部网站，发言人耿爽被问及：“关于朝美领导人会晤，习近平主席是否会在6月12日前后或当天访问新加坡？”
耿爽回答说：“我们期待朝美领导人会晤能取得积极成果。”
在记者会上，耿爽还说：“中方对朝美双方筹备领导人会晤取得的积极进展表示欢迎，期待会晤取得积极成果，在推进半岛无核化、政治解决半岛问题、实现地区长治久安的道路上迈出重要的一步。”
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