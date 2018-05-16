韩国记者将借道北京赴朝鲜采访关闭核试验场

外媒称，朝鲜政府15日通知韩国政府将邀请韩国的4名通讯社记者和4名电视台记者自费赴朝实地采访23日至25日销毁丰溪里核试验场的活动。
据韩联社5月15日报道，朝方通知，8名韩国记者要从朝鲜驻华使馆获得签证，于22日从北京乘专机与其他获邀的外媒记者一道飞抵元山葛麻机场。
据悉，外媒记者团乘坐火车前往北部核试验场开展采访拍摄活动后返回元山，26日或27日从葛麻机场乘机离境。
另据韩联社5月15日报道，韩国联合参谋本部一位负责人15日在国防部例行记者会上就朝鲜丰溪里核试验场的最新动向表示，韩军认为朝鲜将按计划为关闭核试验场做准备。
朝鲜外务省12日称，朝鲜将在考虑气象条件的情况下于23日至25日关闭丰溪里核试验场。
此外据美联社5月14日报道，美国研究人员说，最近的卫星图像显示，朝鲜已经开始拆除核试验场的设施。
美国北纬38度网14日在一份分析报告中说，近日拍摄的商业图像显示，几栋建筑物已被夷为平地，采矿车铁轨显然也已拆除。
朝鲜表示，将在23日至25日在当地和国际媒体的见证下拆除丰溪里核试验场。朝鲜的六次地下核试爆都是在这里进行的。
分析称，核试验场的隧道入口似乎尚未永久性关闭。
又据日本共同社5月14日报道，联合国秘书长古特雷斯14日欢迎朝鲜按计划关闭核试验场，认为这是将于6月举行的美朝领导人会晤前的一项积极举动。
古特雷斯在声明中说，他认为“不可逆转地关闭核试验场将是一项重要的建立信任措施，将有助于进一步努力实现朝鲜半岛的可持续和平和可核查的无核化”。
古特雷斯还表示，他“期待着这一积极势头在下月美朝领导人峰会上得到巩固”。
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