法国近600人抗议医院条件差 巴黎香街一度被封锁

法国新闻广播电台5月15日报道称，法国当地时间5月15日，响应社会健康工会（SUD Santé-sociaux）的号召，当天约600人聚集在巴黎举行示威，抗议医院工作条件差，部分示威者一度封锁了香榭丽舍大街。
15日，“白色的浪潮”在巴黎涌动。在社会健康工会的号召下，约600名医务工作者上街示威，抗议医院的工作条件差和资金缺乏。部分示威者还短暂封锁了香榭丽舍大街。
另一部分示威者则在巴黎荣军院的广场上静坐抗议。两组队伍最终聚集在卫生部门前。那里部署了大量共和国治安部队，多名议员到场。示威人群首先高喊，“布赞（法国卫生部长），你做得不好，医院就像开在大街上。”随后，他们躺在地面上，以象征为了治病救人而“自杀”的医护人员。
来自勒阿弗尔一家精神病医院的工会成员勒布尔热（Lionel Lebourg）解释说，医院的工作条件已经变得十分恶劣。病房的接待率大约为120%，病人经常需要打地铺睡床垫，有的甚至没有床垫，只能在圆形的垫子上过夜。
据报道，卫生部接待了示威的部分代表，但并未给出任何答复。一位代表指出，卫生部告诉他们，马克龙将会在夏季之前宣布有关措施，但现在红线已经被跨越。
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