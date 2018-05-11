中国放弃美国大豆寻找新市场？俄媒：俄远东合适

俄媒称，俄罗斯符拉迪沃斯托克阿尼卡集团公司总裁亚历山大·格涅拉洛夫认为，在中美贸易摩擦的背景下，中国若停止进口美国大豆和玉米，那么这是俄罗斯远东地区发展农工综合体以及数十倍提升对亚太国家农产品出口潜力的大好时机。
据俄罗斯卫星通讯社5月10日报道，5月初，各方媒体报道称，中国计划转从其他国家进口大豆和玉米。上个月，中国对华盛顿新关税计划做出回应，决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等106项商品加征关税，实施日期将视美国政府对中国商品加征关税实施情况而定。
格涅拉洛夫称：“中国需要寻找新的市场，而俄罗斯远东地区完全适合。俄罗斯东部农业发展前景从一开始就只是加入亚太分工体系。中日韩三国市场及其技术是发展的关键。”
他说，亚太地区对大豆、玉米和大米的需求量巨大。海关统计数据显示，俄罗斯对中日韩三国出口玉米达百万余吨，从此便可见一斑。现在需求量有了数倍提高，但阿穆尔州、哈巴罗夫斯克边疆区和滨海边疆区都种植大豆和玉米，其产量却连日本公司一半的需求都满足不了。
格涅拉洛夫认为，现在俄罗斯需要考虑投资远东农工综合体，否则中国将寻找俄罗斯之外的新市场。
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