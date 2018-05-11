蔡英文要求两岸谈话“不设前提”

台总统蔡英文接受电视专访时表示，若两岸不接触、不坐下来谈，只在遥远的角落里猜对方的意图，是很危险的事情。她希望两岸在对等、相互尊重、不设政治前提的情况下坐下来谈。
谈及两岸关系，总统表示，从2016年就任以来，她的政策很明确，维持两岸关系的稳定是最优先的，所以她采取的就是一个稳定而且不挑衅、希望有一个好的沟通的两岸政策。
总统认为，任何处理问题的第一个点就是要相互尊重，“承认对方跟我是对等的”，在这种前提之下，才有进一步的空间。两韩的第一步，大家看得很清楚，就是相互尊重，在对等的情境下，产生了走向和平的可能性。
蔡总统说，同样的道理，对台湾来讲，也希望看到一个相互尊重、对等且不设政治前提的一个开始，只要能够开始，有很多的想法上的不同、意见上的不同、体制上的不同或者感受上的不同，大家都可以坐下来讲，这是和平的开始。
蔡总统指出，近来有一些在亚太区域发展的事件，尤其跟台湾有关的，她看到了很多中国大陆方面的解读，都不尽然是正面的，很多的时候是负面的解读，这对双方的关系来讲并不好，中国大陆的解读产生了误解或者误判，对双方关系的稳定，确实是一个很大的挑战。
【台湾《旺报》5月8曰文章】题：两韩谈判有前提 两岸亦然
蔡英文总统最近接受台视专访时，从两韩问题谈到两岸问题，强调“两岸在遥远的角落里猜对方意图，是很危险的事情”，并说希望两岸能在对等、相互尊重、不设政治前提的情况下坐下来谈，才能化除误解、误判与冲突。其实，谈判是件非常严肃的事，当然要有政治前提，否则就没有谈的必要。
针对北韩领导人金正恩和南韩总统文在寅近日在板门店见面，蔡总统说，这两位领导人见面的时候，一位称对方是总统先生，另外一个称对方是委员长，他们相互尊重对方，是一个对等的见面。
但是，她显然有意误导民众，她表示处理问题的第一个点就是要相互尊重，“承认对方跟我是对等的”，在这种“前提”之下，才有进一步的空间。
问题是，两韩谈判的“政治前提”是文在寅要求北韩在峰会之前不得试射导弹与进行核试爆，而不是“相互尊重”与“对等情境”。只有当北韩同意南韩的政治前提之后，才有文在寅与金正恩的“相互尊重”与“对等”。
由此观之，蔡总统是有意将两韩谈判的逻辑顺序故意“颠而倒之”，以达到自己“两岸谈判不设政治前提”的政治目的。
正如马英九总统接受“九二共识”的政治前提，执政七年后才成功地在新加坡安排“马习会”。在马习会上，不仅两岸领导人马英九与习近平都“相互尊重”与“彼此对等”，而且中华民国的主权也得到前所未有的伸张，让全世界正视中华民国的存在。
哪里像现在，不仅中国大陆与官媒不承认中华民国主权国家的地位，连蔡总统心目中的盟友美国都将中华民国的国旗从国务院网站“下架”。
2016年还能在大陆面前说得上话的美国，从2017年起再也插不上手，对我国参加世界卫生大会、国际民航组织三年一度大会与国际刑警组织年会，爱莫能助。国际情势是明显对我国日益不利，偏偏蔡总统还要说一些支持我国参与国际组织的友邦愈来愈多的谎言，难道国人还会相信吗？
其实，不只两韩谈判有政治前提，而且可能在下月举行的“特金会”也是有政治前提的。特朗普提出“特金会”的政治前提就是金正恩必须先“弃核”与“弃弹”，美国才会停止联合国对北韩的制裁案。另一方面，金正恩则提出保障金氏政权延续、美国不联手攻打北韩与停止制裁等保命条件，作为“特金会”的政治前提。
蔡英文什么例子不好提，偏偏举大家耳熟能详的两韩谈判为例，连“政治前提”“相互尊重”与“对等情境”的逻辑顺序也不知所云，才会引喻失义。
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