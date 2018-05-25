德媒文章：美国撕裂自己创建的国际秩序

德国《经理》杂志网站5月12日刊发德国多特蒙德工业大学经济新闻学教授、《经理》杂志副总编辑亨里克·穆勒的文章《旧的世界秩序已经丧失》称，德国建立在两个确定的基础上：美国人在保护我们，全球经济保持开放。这两个问题都遭到质疑。现在，欢迎来到新世界！正如人们所认识到的那样，全球化走向终结，当前世界主要经济大国之间存在贸易摩擦。这也意味着，德国商业模式的基础正在崩溃。
美国已公然疏远欧亚盟友
文章称，在过去一年半里，如果有人以为美国总统特朗普仅凭发发推特就一切都顺风顺水，那他只会被现实驳倒。
文章表示，华盛顿不仅基调发生了变化，实质也变了。当特朗普单方面宣布废除与伊朗的核协议后，现在他的政府特别要求德国公司也从伊朗撤回。这次是美国政府违背国际协定。
文章称，美国开始明显疏远现有的合作伙伴。针对欧盟的钢铝关税仅“缓刑”了几周。如果这些惩罚性关税仍被实施，欧盟将采取报复措施。跨大西洋之间的矛盾升级将威胁并严重打击德国经济。
美国在亚洲最重要的盟友日本受到华盛顿公开羞辱。虽然安倍晋三首相努力讨好特朗普，多次跟他打高尔夫球，但是他的国家仍被实行惩罚性关税。
文章称，眼下各国对华盛顿路线的不确定性非常恐惧，以至于尽管存在着根深蒂固的不信任，但美国在亚洲的重要盟友还是纷纷与中国加强联系。近期，中日韩领导人的会晤重申了他们对合作的共同承诺。
经济和安全框架均已不可靠
文章称，美国人正在告别他们自己创建的国际秩序，并且奉行一项让人回想起现代社会早期的政策。这种倚靠强权取胜的方式在与个别国家打交道时可能会起一段时间的作用。但是一个可靠的基于规则的国际体系不可以用这样的方式打造。随意打破协定、忽视或破坏国际机构的做法不是一项长期战略。
文章认为，作为一个政治集团的西方目前四分五裂，事实上这是一个构造上的转变，由此也动摇了德国所倚靠的基础。
文章称，美国对欧洲的军事支持目前仍然有效。但是能维持多久？欧洲——特别是德国——远不能保卫自己或在国际上果断地行动，所以会为了安全依靠美国——更准确地说，倚靠一位名叫特朗普的总司令。
经济政策也类似。德国相信，全球化是一条没有转向可能的单行道。然而，自20世纪90年代初以来，德国外贸在欧洲外贸总额中的占比有所下降。
换言之，德国依赖全世界通行的还算安全的贸易和投资框架条件。因而，一旦爆发全球贸易战，对德国的威胁更加严重。
文章称，经济仍在增长。税收仍在增加。就业奇迹尚未结束。但是，经济增长放缓的先兆已经清晰可见。
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