澳104岁科学家赴瑞士安乐死 临终高唱《欢乐颂》

澳大利亚104岁科学家大卫·古德尔（David Goodal）由于健康恶化，前往瑞士寻求医助安乐死，当地时间10日中午将在医师协助下离开人世。古德尔9日在记者会表示，他期盼这一天已久，“我很高兴明天能够结束我的生命，也很感谢有专业医疗人员在一旁陪伴，帮助我达成这件事。”
据法新社报道，有记者提问古德尔博士，是否已选择任何喜爱的音乐伴他离世，古德尔回答，他没有想过这个问题，但他提到，“如果我要选择一首曲子，我想会是（贝多芬）第九交响曲的末章。”接着，古德尔用德语唱了一小段《欢乐颂》（Ode to Joy），古德尔唱完后，现场响起一片掌声。
报道称，古德尔博士是澳大利亚最长寿的科学家，尽管长命百岁是许多人的生日愿望，但古德尔博士上月庆祝104岁生日时，却感慨表示，“我非常遗憾活到这把岁数。我不快乐，我想死。”
报道指出，医助安乐死在全球大部分国家仍不合法，包括澳大利亚在内，不过澳大利亚维多利亚州在2017年成为第一个合法化的州，但这项立法要到2019年6月才生效，且仅限于心智健全但生命只剩不到半年的绝症末期患者。
据了解，古德尔于1914年出生于伦敦，是一名著名的植物学家和生态学家。他在1948年来到澳大利亚，进入墨尔本大学担任讲师。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost