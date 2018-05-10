千米距离一枪致命！美顶尖特种作战狙击手换新枪

美国《军队时报》网站5月8日报道称，美军顶尖特种作战狙击手将换掉他们的7.62毫米狙击步枪，新口径步枪将使他们的1000米距离命中率提高一倍、有效射程增加将近一半、风偏降低三分之一、后坐力减小。
你也许会问，那是什么口径的步枪呢？
是6.5毫米口径的“克里德莫尔”。
陆军一直在研制自己的中口径步枪，官方则同时开发“下一代班用自动步枪”来取代现有的5.56毫米班用自动武器。该项目是打造下一代卡宾枪计划的组成部分。
不过，美军特种作战司令部的弹药专家说，虽然他们是在打造一个全新的平台（差不多从零开始，预计2021年有步枪投入使用），但特种作战狙击手明年就会看到其枪支的枪管有变化和改装。
特种作战司令部的弹药采购项目经理帕特里克·菲舍尔说，去年10月，司令部从三支特种作战部队抽调了8到10名枪手，让他们在3天内试用了3款狙击手平台。
这些枪手试用了骑士军备公司的SR-25、M110A1半自动狙击系统（基于黑克勒-科赫公司的G28）和由国营格拉武器制造公司生产的Mk20狙击支援步枪，有3种口径——北约7.62毫米，雷明顿.260和6.5毫米。
菲舍尔在国防工业协会军械系统论坛上说，然后他们开始研究正确的枪弹组合。
他说，司令部在评估了二十多种组合后挑选了6种，现在，子弹尺寸和形状与发射药、套管和火帽的组合正进行测试。
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