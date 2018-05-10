要对"假新闻"动手？特朗普称或吊销部分美媒资质

美国总统特朗普当地时间周三（9日）表示，美国网络上关于他的新闻91%都是负面消息、假新闻，因此他可能考虑吊销这些新闻媒体的资质。
据《华盛顿邮报》报道，特朗普在推特上发文表示，“假新闻正在加班工作。有报道称，尽管我们正在经济及其他方面取得巨大成功，网络上关于我的新闻91%都是负面的（假的）。当媒体已经腐败，我们为什么还要如此费力与他们打交道？拿走他们的资质？”
报道称，特朗普长期以来一直对美国新闻媒体持批判态度，然而取消白宫记者的报道资质将使他的敌视立场上升到新高度。
去年秋天，美国媒体研究中心在对美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）和全国广播公司（NBC）夏天晚间的新闻节目进行评估后，发布了一份研究报告，其中曾提到91%这个数字。而在特朗普当地时间5月8日宣布美国将退出伊核协议后，美国媒体更是进行了广泛负面报道，福克斯新闻9日的一档节目也对这一现象进行了专门探讨。
据报道，在美国2016年大选期间，特朗普的竞选团队曾暂时禁止《华盛顿邮报》等部分新闻机构进入他的集会，称对这些媒体的负面报道不满。
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