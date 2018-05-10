伊朗强硬回应美退伊核协议:发展洲际导弹决心不变

全球地震。”美国有线电视新闻网（CNN）8日用这样的标题形容美国总统特朗普宣布退出伊朗核问题协议给全球带来的震动。在世界上，除了伊朗的死敌沙特和以色列等少数国家外，绝大多数国家都是一片反对声，就连美国的欧洲盟友也一致表示遗憾。
“今天对美国全球领导力来说，是悲哀的一天，特朗普政府的危险和冲动行为绝非真正的全球领导力”。特朗普宣布退出伊核协议后，美国众议院民主党领袖佩洛西立即这样痛心地表示。在美国国内，民主党猛批特朗普的决定。前总统奥巴马发表声明警告特朗普，退出伊核协议是严重错误，最终美国将不得不在拥核的伊朗和下一场中东战争之间做出选择。
在国际上，除了以色列、沙特等伊朗死敌外，其他大多数国家都对特朗普的决定表示反对。“特朗普单方面退出伊核协议是愚蠢的，是对国际社会多年努力的冒犯。”德国外交政策协会9日发文称，经过多年谈判，这笔交易赢得了来自伊朗、美国、中国、俄罗斯以及欧洲的大力支持。该协议有效阻止了伊朗核计划，同时推动了欧洲的安全。文章称，伊核协议是通过长期的、具有挑战性的和技术上非常复杂的谈判所取得的非常难得的结果。特朗普的决定充满了错误信息，将世界带入未知的危险。
欧洲目前正全力拯救伊核协议。德国总理默克尔、法国总统马克龙和英国首相特雷莎·梅8日联合发表声明，对特朗普退出伊核协议的决定表示遗憾。声明称：“我们共同强调将继续维护这份协议。它对区域安全有重大意义。”美国民主党重量级参议员舒默担忧，特朗普的举动将疏远同盟友的关系。“单边行动不会有好结果，我不知道这之后我们的盟国在哪里。”
“中方对美方所做决定表示遗憾。”中国外交部发言人耿爽9日在记者会上表示，所有各方都应当认真执行，维护伊核协议的完整性和严肃性。这有利于维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平与稳定，对通过政治手段解决热点问题也具有示范意义。俄罗斯外交部9日也发表声明称，华盛顿的做法严重违反了协议，这一决定再次说明华盛顿方面不会遵守达成的协议。
在多方劝导下，目前伊朗表态还很冷静。伊朗总统鲁哈尼8日表示，伊朗方将继续和其他大国一起留在协议框架之内，但是已经做好准备重启铀浓缩活动。伊朗最高精神领袖哈梅内伊9日称，除非欧洲等国能够提供可靠担保，在美退出后继续与伊朗保持贸易关系，否则德黑兰也将退出协议。伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席布鲁杰迪强硬表态称：“考虑到美国的决定，伊朗发展洲际导弹的决心将完全不变。”
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