美国男孩被宣布脑死亡后苏醒 此前已签器官捐献协议

英媒称，在事故中头骨骨折、被医生宣布为脑死亡的13岁男孩特伦顿·麦金利在被宣布死亡后恢复了意识，在这之前他的父母已经签署了捐献器官的文件，以拯救另外5名儿童。
据英国《每日电讯报》5月8日报道，特伦顿目前正在亚拉巴马州的家中康复。今年3月他在骑车时，一辆拖车发生侧翻撞上了他的头部，令他遭受了严重的脑外伤和7处颅骨骨折，他随即被送往医院。他的母亲珍妮弗·赖因德尔曾被告知他不会痊愈。
“他总共‘死’了15分钟，”珍妮弗对哥伦比亚广播公司说，“我只看到担架上他的双脚，他们实际上将他那一侧头部用U形订固定住，这样就可以让他恢复呼吸。当他被推回来时，他们说他再也无法恢复正常了。”
她还说，当她被告知她儿子的器官能挽救5条生命时，她同意了签署器官捐献文件。
她补充说：“这确保了他们会继续让特伦顿活着，我们同意清洗他的器官为捐献做准备。”
报道称，第二天，他被安排进行最后一次脑电波测试，以宣布他的死亡时间，但他的心脏、脉搏等都恢复了跳动，因此他们取消了测试。”
现在，特伦顿正在康复中，尽管他需要进行多轮手术来重建他的头骨，而且仍然患有癫痫。
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