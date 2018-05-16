脸书对数据滥用展开调查 禁用约200个第三方应用

Facebook（脸书）已禁用约200个在其社交平台上获取大量用户信息的应用（APP）。这是剑桥分析丑闻后，Facebook自查行动的一次阶段性通报。
5月14日，Facebook的产品合作副总裁Ime Archibong在一篇博客文章中公布了这一消息，称自公司首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在3月发起审计行动后，公司对平台上的第三方应用是否不当利用用户数据展开详尽调查，目前已禁用“约200个”应用。
据英国金融时报5月14日报道，Facebook对第三方应用的调查分为两个部分：1.辨别可疑行为，如大量数据的下载；2.检查这些数据是否被不当利用。
Archibong称，Facebook由内部和外部专家组成的“大型团队”正在进行调查。他写道，“只要我们找到应用不当利用数据的证据，我们就会对其禁用，并告知人们。”
英国金融时报报道中称，Facebook为限制开发者对平台用户数据的获取，做出了不少改变，包括减少“通过Facebook账号登录”时应用获取的用户信息，对用户三个月没打开的应用停止用户数据传送等。
此前，8700万Facebook用户信息被政治数据分析公司剑桥分析（Cambridge Analytica）不当利用，用于向用户定向投放广告，在2016年美国总统大选中支持特朗普团队。剑桥分析事件曝光后，Facebook开始了对第三方应用的独立调查。
扎克伯格在3月21日的一个访谈中称，Facebook将会调查2015年公司完全限制第三方应用的数据获取之前，所有能够获取大量用户信息的应用。2015年前，Facebook允许第三方应用获取其用户的Facebook好友的数据，正是这项功能让亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）在其应用只有20万用户的时候，获取了8700万Facebook用户数据，并将这些数据卖给了剑桥分析。
上述报道中提到，Facebook现在还无法调查出剑桥分析公司是否履行承诺删除了所有用户数据。Facebook原本想对剑桥分析进行审计，但被英国信息委员会办公室（UK Information Commissioner’s Office）叫停。现在该委员会正在调查剑桥分析的服务器。
剑桥分析公司已于5月2日宣布关门，开启破产程序。
Archibong在博客文章中写道：“为了找出所有不当利用用户的Facebook数据的应用，还有很多工作有待完成——这需要时间。”
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