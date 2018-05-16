给户口、送房子、发补贴……海南放大招 为抢人才拼了！

为推进海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，5月13日，海南省召开新闻发布会，正式发布《百万人才进海南行动计划》，提出到2020年吸引各类人才20万人左右；到2025年，实现“百万人才进海南”目标。那么，海南都要引进什么样的人才呢？
大专以上学历 中级以上职称可落户
按照海南这一计划，全日制大专以上学历、中级以上专业技术职称、技师以上职业资格或专业技术人员职业资格的人才，可以到工作地或实际居住地落户。
各类高层次人才、硕士毕业生、“双一流”高校和海外留学归国本科毕业生，以及拥有重大科研成果的创新人才、产品符合重点产业支持方向的创业人才可在海南任一城镇落户。
海南省住房和城乡建设厅厅长 霍巨燃：对引进的各类人才，自在海南落户之日起，购买商品住宅享受本地居民同等待遇，不受限购政策的限制，也包括柔性引进的高层次人才。
杰出人才可住免租金赠产权公寓
对大师级人才、杰出人才、领军人才，将按人才层次和相应标准，提供150至200平方米的免租金、可拎包入住的人才公寓，全职工作满5年赠予80%产权，满8年赠予100%产权。
除此之外的高层次人才，发放3年的租房补贴。其中拔尖人才每个月5000元，其他类高层次人才每个月3000元，40岁以下全日制硕士生每个月2000元，35岁以下全日制本科生每个月1500元。
海南省教育厅副厅长 李燕仪：比如引进的领军级人才子女，户籍落户到海南以后，参加高考不限报。还有其他层次的人才子女，如果转入海南就读高中，转入学校按原就读学校相当等次的原则予以解决。
创业可申请零租金办公房
来海南自主创业的人才，可以向有关金融机构申请信用贷款或保证担保贷款，可在入驻园区申请零租金办公用房。
海南省人社部门正在建设一站式服务平台，并已开通人才热线。此外海南还将实施国家级项目人才配套支持计划，争取国家级创新机构在海南落户、支持国际人才离岸创新创业、鼓励科技人员兼职或离岗创业。加强科技创新和成果保护。
中国（海南）改革发展研究院院长 迟福林：建设更加开放的更加自由的、国际化、法治化的营商环境，重要处理好企业和政府的关系，是海南现在比引进几个项目更为迫切，更为重要的事情。
评价和退出机制同时实施
针对引进人才，海南省还完善相关的评价和退出机制，实行“五年两次”跟踪考核，考核合格的继续落实相关待遇，不合格的取消相关待遇。
新政次日诞生人才落户“第一人”
来自吉林的郑淼，在海口市秀峰实验学校当美术教师已经2年多了。13日，百万人才进海南行动计划发布后，明确放开人才落户限制。当天，郑淼就递交了申请材料，14日上午便领到了准迁证，成为海口人才落户“第一人”。
截至当天中午12点，在海口三角池公园的“百万人才进海南”宣传服务活动现场，已接受人才落户政策咨询520人次，受理人才落户120人次，签发《准予迁入证明》81张，发放户口簿5本。
“抢人大战”第一回合见分晓 多地户籍人口井喷
从“送户口”到“送补贴”、“免费住”……各大城市“抢人大战”持续升级。据不完全统计，去年以来，至少有20座城市出台了吸引人才的相关政策。
从今年一季度的数据来看，多地户籍人口呈现“井喷”态势。今年第一季度，西安新落户24.49万人，大专以上的学历落户人员占54%。
在武汉，大学毕业生留武汉创业就业热度不减，已近10万人，办理大学毕业生落户3.9万人；
此外在成都，一季度已超过5万青年人才落户，并且仍以每天800余人的增量保持着强劲的势头，自去年7月实施人才新政以来，超过17万名青年人才落户成都。
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