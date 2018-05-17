美中情局长提名人再过一关 特朗普着急：赶紧通过

美国总统特朗普提名的中情局首位女性局长候选人哈斯佩尔之前因涉“虐囚”和销毁审讯录像备受争议，在参加参议院情报委员会的提名听证会时，她承诺不会重启酷刑审讯项目。当地时间16日，参议院情报委员会以10票赞成5票反对通过了提名，参议院将对哈斯佩尔的提名进行全体表决。对此，特朗普发推称，参议院应该立即通过提名。
综合美国有线电视新闻网（CNN）、《今日美国》报道，参议院情报委员会通过哈斯佩尔的提名后，似乎已经确定能够得到参议院的提名确认。在委员会的7名民主党议员中，此前已有4名表示支持哈斯佩尔，她已经获得足够的支持来通过参议院全体表决。而共和党议员中，只有2名反对她的提名。参议院工作人员称，如果议员们愿意抛弃冗繁的程序，配合进行一次快速投票，那么参议院全体表决预计最早可将于当地时间周四（17日）举行。
特朗普16日发推称：“哈斯佩尔在成为中情局局长的路上又迈进一步。她具有过硬的资历，参议院应该立即确认她的提名。我们需要她保护国家的安全。”
61岁的哈斯佩尔拥有33年在中情局工作的经验，于去年在前任局长蓬佩奥担任国务卿后开始代理局长职位。不过她的提名是有争议的，参议院议员们对她涉嫌2002年在泰国“黑狱”审讯恐怖主义嫌疑人，采用水刑等酷刑手段非常不满，这种审讯方式在美国已被禁止。此外，她还参与了1992年中情局销毁虐待囚犯的相关录像。阿拉巴马州民主党籍参议员道格·琼斯表示：“秘密审讯时需要法律和道德双重约束，哈斯佩尔曾经的行为和信仰并没有达到标准。我们选择的负责人必须是能代表我们最高信仰的，而不是代表美国最黑暗时刻的人。”
不过支持哈斯佩尔的民主党籍参议员同时也是参议院情报委员会副主席的沃纳表示：“我认为她会是中情局工作的强力支撑，并且会在情报领域形成独立的声音。最重要的是，我相信如果总统下达命令，去做违法或者不道德的事情，比如再次启用酷刑，她会大胆抗争。”在9日的听证会上，哈斯佩尔承诺即使特朗普施加压力，也不会重启虐囚项目。特朗普曾说过“虐待手段很管用”，他可能会考虑再次使用。
此外，哈斯佩尔得到了来自前几任中情局局长的支持，包括曾经服务于前美国总统奥巴马的约翰·布伦南。尽管他之前曾公开批判特朗普，不过他认为哈斯佩尔拥有“高资历”，并呼吁参议员们以开放的态度考虑她的提名。
特朗普于3月13日发推文称哈斯佩尔将接替蓬佩奥会成为CIA新任局长，也是第一位女性局长，而蓬佩奥将成为新一任国务卿。不过，他对哈斯佩尔的正式提名通知却是推迟至4月17日才提交国会。一名白宫官员称，正式书面通知推迟提交是因联邦调查局对哈斯佩尔做背景调查花费的时间超出预期。
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