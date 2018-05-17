日美贸易战？日本考虑对美征450亿日元报复性关税

作为美国的亲密盟友之一，日本却是唯一没有获得关税豁免的国家。NHK称，日本政府计划近期向WTO告知这一计划，此次报复性关税数额基本等同于美国对日本进口钢铝产品征收的高关税额。
继中国和欧盟之后，日本或许也要与美国开打贸易战了。
5月17日周四，NHK报道称，日本正考虑对美国征收报复性关税，规模高达450亿日元，该数额基本等同于美国对进口钢铝产品征收的高关税额。
上述媒体称，日本政府计划近期向世贸组织（WTO）告知这一计划，这是身处全球贸易规则之下的必要一步。
日本内阁官房长官菅义伟随后回应称，日本政府确实考虑在WTO现行框架下采取必要措施，但目前还没有作出最终决定。
另有一名匿名日本政府官员对路透社表示，尽管尚未决定具体的应对措施，日本政府正在审查美国关税对日本企业带来的影响，并呼吁美国将日本列入关税豁免国范围。
作为美国的亲密盟友之一，日本却是唯一没有获得关税豁免的国家。3月底，特朗普曾让韩国在贸易问题上让步，以换得美国对韩钢铁关税的永久免除。但这招对日本却不管用。
日本财长麻生太郎当时明确表示，会坚决避免与美国进行双边贸易谈判，并直言日本部分钢铁产品美国无法生产，只能从日本进口。
4月份，日本首相安倍晋三飞赴华盛顿与特朗普会晤。双方宣布美日之间将进行新的贸易对话，但两国意向似乎有些南辕北辙，安倍寻求关税豁免的努力也终告失败。
彭博社分析表示，特朗普意图推动达成一项有助于减少美国对日贸易逆差的协定，而安倍则在寻求回到特朗普当选之前的局面——美国主导跨太平洋伙伴关系协定（TPP），没有额外的钢铝关税。
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