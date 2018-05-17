英专家称确定MH370残骸位置 澳媒:很快就能找到

马航MH370客机失踪已4年之久，事件真相至今仍扑所迷离。澳媒表示，如果澳大利亚运输安全局（ATSB）对航空专家的建议没有视而不见听而不闻，这架失踪的客机早在四年前就被找到了。英国工程师兼数学家罗宾·史蒂文斯（Robin Stevens）最近称，飞机最后的位置在南纬39.20度、东经88.36度附近。
据澳大利亚《澳洲人报》报道，如果马来西亚和澳大利亚当局能够资助一项新研究，开始听取专业人士的建议，并寻找我们所认为的飞机残骸的位置，MH370客机仍能够被相当快地找到。
报道称，一片南印度洋南纬39度附近一个相对较小的区域，即ATSB搜索范围南部边界以南约70至100海里处，或是MH370客机机长扎哈里·艾哈迈德·沙阿将飞机消失的地方。他或控制飞机将其飞至ATSB所考虑的范围之外，并尽可能让飞机保持较为完整的状态。而ATSB并没有搜索南纬38度更往南的区域，因为ATSB的官员错误估计或选择去认为机长在最后处于昏迷不醒的状态且飞机以无人控制的状态飞行直至燃油耗尽后急剧坠毁，他们不想让马来西亚尴尬。
报道称，所有的证据都表明，机长扎哈里将这架2014年3月8日从吉隆坡飞往北京的飞机劫持了40分钟。机长在切断无线电通讯、关闭无线电应答器的同时，在几个小时内进行了多次航线调整。在此期间，他将这架波音777进行机舱减压，在自己享受长时间飞行员氧气供应的同时，杀死了其余所有人，然后飞到终点，坠入海里。这是MH370坠落前是受控飞行的唯一可能的解释。
如今，加拿大一名空难调查者拉里·万斯（Larry Vance）在一本新书《MH370：谜团解开》（《MH370： Mystery Solved》）中表示，在留尼汪岛发现的MH370客机右襟副翼残骸证明，飞机受到的冲击不可能发生在高速运动状态下。
拉里·万斯在书中表示，ATSB所设想的是飞机最后高速俯冲撞击海洋，但这将会产生数百万片残骸碎片，就像1998年瑞士航空111号班机空难事件一样，机体被粉碎性解体（飞机坠毁后，全机分裂成数百万片的碎片）。值得注意的是，拉里·万斯当时还曾负责这起空难事故的调查。
拉里·万斯指出，他在过去两年间，一直同英国规模最大的航空公司——易捷航空公司前首席飞行员迈克·基恩（Mike Keane）以及英国波音777高级机长西蒙·哈代（Simon Hardy）保持经常性联系。6个月前，英国工程师兼数学家罗宾·史蒂文斯（Robin Stevens）也加入他们一同进行研究。史蒂文斯提供的计算结果显示，MH370客机燃料耗尽时的位置同南纬38度的日出方位一致，这也是追踪数据中所确定的飞机最后一次发送“ping”信号的位置。
拉里·万斯表示，这将使获得比前往北京所需更多燃料的扎哈里，能够最大限度减少被过往船只发现的可能性。因为我们四人相信，MH370蓄意在卫星“热点”区域以南70至100海里处坠落。
史蒂文斯称，飞机最后的位置在南纬39.20度、东经88.36度，搜索半径为20海里，搜索面积大致仅为4300平方公里，而此前ATSB的搜索目标区域面积为120000平方公里。
不久前，在澳洲播放的一档60分钟的MH370揭秘节目中，澳大利亚运输安全局前负责人杜兰表示，“因为我们都知道发生了什么，所以没必要继续进行搜索。”他还说，“这是有计划的、经过深思熟虑的。”
2014年3月8日，马航MH370客机在从吉隆坡飞往北京的途中失联，随后多国展开了大规模搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。2018年1月10日，马来西亚政府与美国海底探索公司海洋无限公司签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。
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