美阻安理会就加沙冲突发声 巴勒斯坦对安理会“瘫痪”感遗憾

外媒称，联合国安理会15日就中东局势进行磋商。早在14日，就有联合国安理会成员围绕加沙地带暴力问题发布联合声明草案，呼吁进行独立调查。但是据外交官透露，美国阻止了这个草案的通过。
据法新社5月15日报道，在15日的联合国安理会紧急会议上，科威特宣布打算为加沙地带的巴勒斯坦平民提供“国际保护”。美国则称赞以色列面对示威时的“克制”。
报道称，在安理会会议上，15个阿拉伯国家的代表要求展开“独立且透明的调查”。包括法、英、德在内的8个欧洲国家宣读了一份公报，要求以色列“保持克制”并“尊重示威权”。
美国常驻联合国代表妮基·黑利表示，在14日发生的事件中，“以色列表现出了克制”，“安理会会场内没有哪个国家能像以色列这样保持克制”。她表示，“美国对死者表示哀悼，但是该地区存在大量暴力活动”。她对安理会对伊朗干涉也门和叙利亚局势的问题谈得不够多表示遗憾。
黑利还表示，美国驻耶路撒冷大使馆揭幕和巴勒斯坦人示威之间无任何联系。
巴勒斯坦常驻联合国观察员里亚德·曼苏尔要求“停止针对巴勒斯坦人的屠杀”，要求安理会“不要辜负巴勒斯坦人的期望”，并对安理会的“瘫痪”感到遗憾。
另据德新社5月15日报道，在日益激烈的外交争端中，以色列15日要求土耳其驻耶路撒冷总领事离境。
报道称，就在安卡拉要求以色列大使离境几小时后，以色列外交部发言人说，土耳其的总领事“已被要求回国”。
报道指出，这些举动还没有达到正式驱逐的地步，但都发生在土耳其总统埃尔多安称以色列在加沙边境屠杀数十名巴勒斯坦人的行为是“种族灭绝”之后。土耳其已召回驻以色列大使。
此外据法新社5月15日报道，巴勒斯坦外交部宣布，在美国将其驻以色列使馆迁至耶路撒冷一天后，巴勒斯坦总统阿巴斯召回了其在美国的高级代表。
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