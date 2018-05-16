马来西亚前副首相安华重返政坛 曾因鸡奸罪入狱

据新加坡亚洲新闻台16日报道，在马来西亚最高元首穆罕默德五世颁布皇家特赦令后，安华以自由人的身份离开了位于首都吉隆坡东南部的蕉赖康复医院。
16日上午11时，皇家特赦委员会召开会议商讨了释放安华以及申请特赦令事宜。
马来西亚前副首相安华在监狱服刑3年之后获得王室特赦，恢复自由。
70岁的安华星期三在吉隆坡一座医院治疗肩膀伤之后走出，前往与马来西亚元首穆罕默德五世会面。
安华2015年被判犯有腐败罪和鸡奸罪。很多人谴责其中有政治动机。马哈迪刚当选首相后，安华担任副首相兼财政部长。他被广泛认为是马哈迪的接班人，直至1999年被解职。
安华和马哈迪后来重归于好。马哈迪在上星期的议会选举中击败了前首相纳吉和巫统领导的联盟，结束了巫统60多年来一直在马来西亚的局面。
1981年到2003年以铁腕治理马来西亚的马哈迪今年92岁，是世界上最年长的国家领导人。他说他将执政两年，然后把权力交给安华。安华必须先当选为议员才能接任首相。
亚洲新闻台16日报道称，安华2015年被判在监狱服刑后，原定于今年6月8日获释。在16日获得最高元首的特赦令前，安华前往医院做了肩部手术，最近几个月也都在医院进行恢复治疗。
获释前一日，《华尔街日报》15日引述安华的话称，“我并不着急。马哈迪总理需要时间来完成他的目标。”安华的妻子、公正党党魁旺·阿兹莎当天探视安华后也表态称，安华不急于出任首相，希盟要求在马哈迪的领导下，有一个稳定的过渡政府。
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