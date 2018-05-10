脱欧后或无法使用“伽利略” 英开始研发卫星导航系统

据英国《每日电讯报》网站5月7日报道称，英国国防部官员开始了30亿英镑英国卫星导航系统的初步研发工作，因为英国可能将无法再使用欧盟的“伽利略”卫星导航系统。
英国脱欧后，欧洲是否能继续信任它使用欧洲最敏感的安全信息成为与布鲁塞尔日益加深的争执，这一举动正是在这种情况下发生的。
英国政府已经开始就能否在被屏蔽最敏感信息后收回自2003年为该项目投入的14亿欧元征询法律意见。
“伽利略”是欧洲为对抗美国发展并控制的GPS全球定位系统而开展的项目，在全球数万亿美元卫星导航市场中被数以百万计的消费者设备使用。
现在，国防大臣加文·威廉姆森对《每日电讯报》记者说，他下令专家们开始发展英国“卫星导航”系统计划。
威廉姆森一直在欧盟阻止英国使用“伽利略”系统问题上游说欧盟防长和北约盟友——旨在向欧盟委员会、尤其是法国施压。
他说：“对我们参与‘伽利略’卫星项目的质疑恰恰完美地证明，我们有大量的机会可以利用。”
英国的卫星导航系统可能会出现在国防部正在制定的新国防空间战略中，该战略将包括保护重要的通信信号。
白厅消息人士说，新的英国全球导航卫星系统可能在未来20年带来30亿英镑的经济增长，创造5000个就业岗位。
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