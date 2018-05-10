女性能顶半边天！美军太平洋舰艇女潜艇兵近百

据美国《檀香山明星广告报》网站5月7日报道称，太平洋舰队潜艇部队说，在美国海军公布政策允许女性在潜艇上服役八年后的今天，有93名女性在太平洋舰队的潜艇上服役，其中有9名军官在珍珠港的两艘“弗吉尼亚”级核潜艇上执行任务。
美国太平洋舰队潜艇部队发言人科里·巴克中校说：“到目前为止，太平洋地区潜艇部队的女性融合工作进展顺利。展望未来，我们计划保持审慎，同时扩大军官队伍，加强潜艇部队的女性融合力度。”
美国海军的长期目标是让潜艇官兵的女性比例达到20％。
部署在珍珠港的美国“得克萨斯”号潜艇上的130名官兵中有6名是女性。
美国“密西西比”号潜艇上有3名女性，其中包括一名负责航行操作的部门负责人。
海军说，在更大的“密歇根”号弹道导弹核潜艇上有两组士兵轮流执行任务，其中有10名女军官和58名女兵。
美国海军在3月份庆祝了妇女历史月，指出女性在19世纪就以护士的身份成为海上部队的一部分。
女性从1978年开始登上辅助舰，从1994年开始登上战舰。2016年，国防部说，所有岗位都向女性开放。
美联社在3月的一篇报道中说，女性想成为“潜艇兵”，而不是“女性潜艇兵”。
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