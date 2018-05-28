更多外企整改涉港澳台信息 将台湾列为“中国省份”

外媒称，越来越多的外国企业遵守中国法律，对其官网涉港澳台信息进行整改。
据加拿大《多伦多星报》网站5月26日报道，如果加拿大皇家银行的客户想汇款至台湾，他们将发现，该行网站将台湾列为“中国的一个省”。
报道称，在该银行对台湾地区的提法被曝光前，加拿大航空公司也有类似举动，在其网站上把台湾地区列为中国的一部分。
报道称，加拿大皇家银行在北京和香港都有分部，该银行没有回答这一提法何时开始、此事是否涉及中国政府以及台湾地区为什么被列为中国的一个省等问题。
但是加拿大皇家银行表示其“一直使用国际标准化组织（ISO）对国家的描述。作为我们致力于回应客户需求努力的一部分，我们将升级系统，修改对台湾的提法”。
报道称，该银行没有回复将做出哪些“升级”的后续问题。
另据美国有线电视新闻网网站5月24日报道称，以日用品、服装和文具闻名的无印良品最近被上海当局罚款20万元人民币，因为上海官员发现这家公司进口的一批衣架的外包装上称台湾是一个“国家”。
上海市工商局称，包装上用中文写着“原产国：台湾”。
上海相关部门称，当事人未妥善履行进货查验义务，违反了广告法中不得损害国家的尊严或者利益的规定。
上海市工商局对无印良品进行处罚的日期为3月22日，但是中国媒体本周首次对此进行报道。
无印良品发言人井上安明告诉美国有线电视新闻网，无印良品母公司良品计画株式会社迅速更改了包装，并为违反当地法律道歉。
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